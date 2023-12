Iliad, come fare portabilità di un numero già attivo

Fonte foto: redazione

A differenza di molti altri operatori, Iliad consente di richiedere la portabilità del numero di cellulare da un altro operatore su una SIM Iliad già attiva, a condizione che l’intestatario delle due SIM sia sempre lo stesso. Si tratta di un’operazione semplicissima e che può essere gestita interamente online, semplificando (di molto) la vita agli utenti interessati a passare a Iliad.

Grazie a questa funzione, infatti, è possibile attivare una nuova SIM Iliad senza portabilità, in modo da testare la linea e le caratteristiche del servizio. Dopo aver ottenuto un riscontro positivo, si potrà richiedere la portabilità da un altro operatore, seguendo una procedura molto semplice e gestibile interamente dall’Area Personale del sito Iliad. Vediamo come fare.

Portabilità su un numero Iliad già attivo

Per fare la portabilità del numero di cellulare da un altro operatore a Iliad ci sono due opzioni. La prima è attivare una nuova SIM, richiedendo la portabilità contestualmente all’attivazione. Si tratta del sistema “classico” per passare a Iliad. C’è, però, anche un altro modo per portare il numero a Iliad.

L’operatore, infatti, consente la portabilità su una SIM Iliad già attiva. Per effettuare quest’operazione è sufficiente accedere all’Area Personale del sito Iliad, utilizzando le credenziali ottenute in fase di attivazione della propria SIM Iliad. In questa sezione è possibile accedere a varie funzioni e anche attivare i servizi opzionali gratuiti di Iliad.A questo punto, è necessario andare in La mia offerta e poi scegliere l’opzione Richiesta di portabilità.

In questa sezione è possibile richiedere la portabilità del proprio numero di cellulare da un altro operatore a Iliad andando a trasferire questo numero su una SIM Iliad già attiva. Come evidenziato dal messaggio riportato sullo schermo “il numero deve essere a te intestato e deve essere attivo con il gestore cedente“. Inoltre, l’operatore evidenzia “Il tuo attuale numero iliad sarà disabilitato una volta completata la richiesta di portabilità.”

Per completare l’operazione di portabilità su SIM Iliad già attiva non sarà necessario inviare una comunicazione all’operatore precedente. Sarà Iliad a occuparsi dell’intera procedura che sarà completata, in automatico, nel giro di pochi giorni lavorativi.

Come richiedere la portabilità a Iliad

La procedura da seguire è molto semplice. Dalla sezione Richiesta di portabilità dell’Area Personale bisogna premere sul tasto Continua e poi caricare una foto della SIM su cui è attivo il numero da trasferire a Iliad e il codice fiscale dell’intestatario. Dopo aver premuto Convalida, sarà necessario seguire la procedura e fornire tutti i dati richiesti dall’operatore. Il trasferimento del numero di cellulare sulla propria SIM Iliad (con perdita del numero attivo sulla SIM stessa) avverrà in automatico. Non è necessario cambiare SIM.