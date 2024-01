Come richiedere e attivare SIM Iliad

Fonte foto: redazione

Per passare a Iliad è sufficiente richiedere e attivare una nuova SIM, con possibilità di scegliere tra la SIM Card tradizionale e la eSIM. Si tratta di una procedura semplicissima. L’operatore di telefonia mobile, infatti, mette a disposizione diverse modalità per l’acquisto della SIM.

Per richiedere una SIM Iliad, infatti, è possibile fare riferimento direttamente alla procedura di sottoscrizione online, tramite il sito dell’operatore, oppure a uno dei Punti Vendita Iliad, gestiti direttamente dall’azienda o da terzi.

Vediamo, quindi, come fare per richiedere e attivare una SIM Iliad.

Come richiedere SIM Iliad

Ci sono due metodi per richiedere una SIM Iliad. Il più semplice prevede l’attivazione tramite il sito ufficiale dell’operatore. La seconda opzione, invece, è l’acquisto in negozio. In questo caso, l’operatore propone varie soluzioni per i nuovi clienti che vogliono completare il passaggio a Iliad. Per chi vuole gestire l’intera procedura in negozio è possibile fare riferimento direttamente agli Iliad Store oppure agli Iliad Space dove è possibile, tramite Iliadbox oppure con il supporto di un addetto vendita, acquistare la SIM e attivarla immediatamente.

Acquisto online

Il sistema più semplice per richiedere una SIM Iliad è l’acquisto online, tramite il sito ufficiale, iliad.it. La procedura è valida anche per le SIM Iliad Business, disponibili per aziende e PMI. In questo caso, però, il link da utilizzare è business.iliad.it. Dalla Home Page del sito, è sufficiente individuare l’offerta da attivare e premere su Scopri > Attiva.

A questo punto la procedura è guidata e bisogna inserire il numero di cellulare e i dati della SIM (se si richiede la portabilità), i dati personali e i dati di pagamento. La SIM costa sempre 9,99 euro una tantum.

Da notare che è possibile richiedere la SIM Card con spedizione gratuita a casa oppure la eSIM, con il QR Code che sarà inviato direttamente all’indirizzo e-mail fornito dall’operatore, in modo da poter installare subito la SIM sul cellulare (che dovrà supportare le eSIM Iliad).

Ecco come appare la schermata di attivazione online di un’offerta Iliad. Seguendo i vari step previsti è possibile completare facilmente l’acquisto della SIM direttamente online. In caso di problemi, inoltre, è possibile contattare il servizio clienti Iliad.

Fonte foto: Iliad

Acquisto in negozio

C’è poi la possibilità di acquistare la SIM Iliad in negozio. In questo caso, è possibile individuare il punto vendita più vicino alla propria posizione andando nella sezione Punti Vendita del sito dell’operatore.

Iliad mette a disposizione dei suoi clienti dei negozi gestiti direttamente, gli Iliad Store, oltre che dei corner installati in centri commerciali e negozi di elettronica, gli Iliad Corner, dove è possibile trovare le Iliadbox per acquistare la SIM.

Le SIM Iliad sono acquistabili anche in negozi di telefonia gestiti da terzi (Iliad Space e Iliad Point) oppure tramite gli Iliad Express, acquistando la SIM in un supermercato o in un altro esercizio commerciale convenzionato (in questo caso, bisognerà poi attivare la SIM tramite una procedura online).

Per acquistare una SIM Iliad Business, invece, è possibile fare riferimento esclusivamente agli Iliad Store oppure agli Iliad Corner.

Per individuare il punto vendita Iliad più vicino alla propria posizione è disponibile una mappa interattiva sul sito dell’operatore.

Fonte foto: Iliad

Come attivare la SIM Iliad

Le modalità di attivazione della SIM Iliad dipendono dal canale utilizzato per l’acquisto. In caso di acquisto online con consegna della SIM a casa, ad esempio, è possibile attivare la SIM effettuando l’accesso all’Area Personale del sito dell’operatore (utilizzando i dati inseriti in fase di registrazione) e completando la procedura guidata che prevede anche la video-identificazione. Bisogna andare nella sezione Attivazione della SIM. Acquistando la SIM in un punto Iliad Express, invece, sarà possibile completare l’attivazione tramite il sito iliad.it/attiva.

Con l’acquisto in negozio presso gli Iliad Store, gli Iliad Corner oppure gli Iliad Space, invece, la SIM sarà attivata in automatico, nel giro di poche ore, dopo aver completato la procedura guidata tramite Iliadbox o con l’addetto alla vendita. Con acquisto in un Iliad Point, invece, l’attivazione avviene via SMS (seguendo le indicazioni ricevute nel messaggio inviato dall’operatore).

Portabilità

La richiesta della portabilità del numero, in alcuni casi (come quando si acquista presso un Iliad Point o Iliad Express), può essere effettuata in un secondo momento. Basta andare nell’Area Personale del sito dell’operatore e poi in La Mia Offerta > Richiesta di Portabilità. Questa procedura è sempre disponibile per tutti i nuovi clienti Iliad, a prescindere dalla modalità di attivazione. In questo modo, è possibile passare a Iliad anche dopo aver acquistato e attivato una SIM.

Nella sezione La Mia Offerta dell’Area Personale, quindi, è possibile scegliere Richiesta di portabilità e avviare la procedura che porterà alla portabilità del numero da un altro operatore alla SIM Iliad già attiva. Come sottolinea Iliad, per completare l’operazione: “deve essere a te intestato e deve essere attivo con il gestore cedente“. Da notare, invece, che, sempre nella stessa sezione, è possibile richiedere un Subentro, per cambiare intestatario, oppure passare alla eSIM.