Come recuperare PIN SIM PosteMobile

Fonte foto: Shutterstock

Recuperare il PIN della SIM PosteMobile è possibile. Ci sono varie strade da seguire per provare a rientrare in possesso del codice PIN necessario per sbloccare la SIM. In linea di massima, sia con PosteMobile che con altri operatori è possibile provare a recuperare il PIN della SIM.

I clienti di Poste, punto di riferimento del mercato italiano di telefonia mobile (si tratta dell’operatore virtuale con il maggior numero di clienti, possono provare a recuperare il PIN della SIM PosteMobile in uno di questi modi:

Recuperare PIN PosteMobile dall’imballaggio

Il sistema più semplice per recuperare il PIN della SIM PosteMobile è dare un’occhiata al cartoncino della SIM stessa, incluso nell’imballaggio fornito dall’operatore al momento dell’acquisto. Chi ha conservato questo cartoncino, quindi, può recuperare facilmente sia il codice PIN che il codice PUK.

Questi due codici sono riportati su un’area specifica (in genere sul retro) del cartoncino. Basterà leggere tale area per recuperare, rapidamente, il dato di cui si ha bisogno per sbloccare la propria SIM PosteMobile in caso di PIN dimenticato.

Recuperare PIN PosteMobile con il servizio clienti

C’è un altro modo per provare a recuperare il codice PIN della SIM PosteMobile: gli utenti dell’operatore, infatti, hanno la possibilità di contattare il Servizio Clienti PosteMobile, tramite uno dei canali messi a disposizione dall’operatore.

Il sistema più semplice è rappresentato da una telefonata al 160, il numero gratuito per contattare l’assistenza PosteMobile. Per chi chiama dall’estero, invece, è disponibile il numero +39 371.1000.160 (gratuito per chiamate dall’UE o dall’Area Economica Europea).

Per ottenere il PIN della SIM sarà necessario identificarsi, fornendo le informazioni richieste dall’operatore del Servizio Clienti PosteMobile, dopo aver spiegato nei dettagli la problematica emersa con la propria SIM.

Da notare che per richieste di informazioni sul recupero del PIN PosteMobile è possibile contattare l’assistenza anche tramite la pagina Facebook verifica dell’operatore oppure il servizio di web chat, accessibile tramite il sito ufficiale PosteMobile.

Recuperare PIN PosteMobile inviando il modulo

Nella sezione “Moduli online” del sito di PosteMobile è possibile recuperare il modulo “Richiesta Codice POP PM PIN o PUK“. Il modulo in questione, come lascia intendere il nome stesso, può essere inviato all’operatore per ottenere il codice PIN e/o il codice PUK.

È sufficiente scaricarlo, stamparlo e compilarlo in ogni campo richiesto. A questo punto, il modulo va inviato a PosteMobile, allegando una copia del proprio documento di identità. Il documento in questione può essere inviato:

via fax al numero 800 242 626

tramite posta a PosteMobile S.p.A. Casella Postale 3000 – 37138 Verona (VR)

Prima di procedere all’invio del modulo, è importante verificare che tutti i dati inseriti siano corretti. I dati personali inseriti, infatti, devono corrispondere con i dati dell’intestatario della SIM e non del suo reale utilizzatore.