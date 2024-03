Cos'è PosteMobile, offerte dell'operatore telefonico di Poste

Fonte foto: Cast Of Thousands / Shutterstock

PosteMobile è uno dei principali operatori virtuali di telefonia mobile in Italia. Si tratta di un brand di proprietà di PostePay S.p.A., società del Gruppo Poste Italiane, che opera da anni sul mercato ed è presente anche con servizi di telefonia fissa, con il brand PosteCasa, e sul mercato libero dell’energia, con Poste Energia. Ecco tutto quello che c’è da sapere su PosteMobile e sulle offerte disponibili per i nuovi clienti.

Che cosa è PosteMobile

PosteMobile è un operatore virtuale di telefonia mobile. Di conseguenza, non ha una rete proprietaria ma, grazie ad accordi commerciali specifici, si “appoggia” sulla rete di un operatore MNO. L’operatore ha debuttato sul mercato nel 2007, registrando subito una rapida crescita. Attualmente, i servizi di telefonia mobile di PosteMobile sfruttano la rete Vodafone, con possibilità di utilizzare il 4G fino a 300 Mbps in download. In passato, l’operatore ha utilizzato anche la rete Wind (poi WINDTRE). L’operatore mette a disposizione dei suoi utenti vari canali per contattare il Servizio Clienti di PosteMobile.

Come attivare SIM PosteMobile

Ci sono due modi principali per attivare una SIM PosteMobile, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. La prima prevede l’attivazione online della SIM, tramite il sito ufficiale postemobile.it. La seconda opzione da considerare, invece, è l’attivazione in Ufficio Postale. In genere, l’operatore propone alcune offerte in esclusiva online e altre attivabili sono in Ufficio Postale. Da notare, invece, che le offerte Postepay Connect, che prevedono un bundle con una SIM PosteMobile e una carta prepagata di Postepay, sono attivabili esclusivamente dall’app Postepay. In alcuni casi è possibile acquistare una SIM via telefono, chiamando al Numero Verde 800 100 160.

Tariffe e offerte PosteMobile

La gamma di offerte PosteMobile è in costante evoluzione. L’operatore, infatti, rinnova periodicamente il listino, proponendo tariffe sempre molto competitive ai suoi clienti. Per consultare le offerte aggiornate (anche quelle disponibili solo in Ufficio Postale) è possibile consultare il sito dell’operatore. Tra le tariffe principali disponibili in questo momento troviamo:

Creami Extra WOW 150: minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G al costo di 8,99 euro al mese

minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G al costo di 8,99 euro al mese 300% : chiamate e SMS a consumo e 300 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese

: chiamate e SMS a consumo e 300 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese Creami Extra WOW 300: minuti e SMS illimitati e 300 GB in 4G al costo di 11,99 euro al mese

Con PosteMobile è possibile attivare anche tariffe a consumo.

Come ricaricare PosteMobile

Le offerte PosteMobile sono ricaricabili e non prevedono vincoli. Per ricaricare una SIM PosteMobile è possibile collegarsi al sito dell’operatore oppure utilizzare l’app Postepay. In alternativa, è possibile acquistare una ricarica in negozio, utilizzando i normali canali per la ricarica delle SIM (ricevitorie, tabaccherie etc.). C’è anche la possibilità di ricaricare la SIM direttamente in Ufficio Postale.

L’app di PosteMobile

I clienti PosteMobile possono gestire la propria SIM e le offerte attive anche via app. L’applicazione da usare è quella di Postepay, disponibile sia per Android che per iOS.