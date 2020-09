Per un’impresa, un’associazione o per sviluppare qualsiasi tipo di progetto è essenziale creare un logo, un’immagine rappresentativa da utilizzare per il marketing e la comunicazione. Si tratta di un elemento davvero importante, il quale andrà ad affiancare il nome del brand in ogni momento di interazione con gli utenti, perciò è fondamentale realizzarlo in maniera ottimale e scegliere il software giusto con il quale configurarlo. Vediamo come creare un logo online, con i migliori programmi per farlo e alcuni consigli utili per renderlo veramente efficace.

Migliori programmi per creare loghi online

Ottenere un logo aziendale è un’operazione piuttosto semplice al giorno d’oggi, infatti esistono tantissime piattaforme e applicazioni che permettono di farlo sul web in pochi istanti, sia gratuitamente che a pagamento. In questa guida abbiamo raccolto le opzioni più interessanti e apprezzate disponibili su internet, con una raccolta dei migliori programmi per creare loghi online tramite i quali potenziare la brand awareness.

Canva

Una delle piattaforme più famose per realizzare un logo personalizzato è senza dubbio Canva, un’applicazione progettata appositamente per semplificare la creazione di grafiche da usare sul web. Si tratta di un servizio gratuito rivolto soprattutto a chi non è un professionista, infatti propone un sistema guidato con risorse preimpostate e funzionalità che facilitano la creazione di progetti grafici. All’interno è possibile costruire immagine uniche per landing page, post da pubblicare sui social, campagne di advertising e ovviamente loghi aziendali. Per accedere basta registrarsi usando l’account Facebook o Google, oppure inserendo il nome, l’email e una password personale.

L’interfaccia grafica è semplice e intuitiva, con una barra degli strumenti con tutte le funzionalità giuste per costruire un logo accattivante e suggerimenti per capire come procedere passo a passo. Canva propone centinaia di modelli e una vasta biblioteca di risorse, tuttavia per sfruttarne appieno le potenzialità è possibile scegliere la versione a pagamento adatta ad usi professionali, con prezzi a partire da 11,99 euro al mese e 30 giorni di prova, per avere oltre 60 milioni di immagini e strumenti avanzati per la grafica digitale.

Logotype Creator

Un altro programma per creare loghi aziendali online è Logotype Creator, disponibile sul sito web logotypecreator.com, un portale con un’interfaccia piuttosto simile a quella di Canva. Una volta entrati nella piattaforma basta inserire il nome dell’azienda e il sistema mostrerà subito alcune opzioni grafiche, a questo punto è possibile usare uno dei modelli proposti, modificarlo o realizzarne uno da zero. Per usare le funzionalità di Logotype Creator è necessario registrarsi gratuitamente, dopodiché alcune contenuti sono free mentre altri a pagamento.

Hatchful

Nella piattaforma di Hatchful è disponibile l’opzione Crea un logo personalizzato, attraverso la quale realizzare una grafica suggestiva in pochi istanti in modo semplificato, direttamente online senza scaricare nulla e in modo completamente gratuito. Questo programma è facile da adoperare e offre una buona varietà di soluzioni grafiche, con un sistema guidato che permette di velocizzare e facilitare la configurazione del logo. Ad esempio bisogna indicare il settore aziendale, le emozioni che si vogliono trasmettere, il nome dell’impresa e lo slogan, quindi il sistema mostrerà alcuni esempi di loghi in base ai criteri impostati, file che si possono modificare e scaricare.

Free Logo Generator

Questo software è veramente facile da utilizzare e soprattutto completamente gratuito, senza nessun tipo di registrazione richiesta, tuttavia non presenta funzionalità avanzate perciò è adatto per la creazione di un logo semplice senza grafiche particolari. Per usare Free Logo Generator bisogna soltanto collegarsi al sito web simwebsol.com, usando la barra degli strumenti a sinistra per realizzare l’immagine del logo, inserendo testo, immagine e alcuni effetti. Infine basta cliccare su Save e salvare il file sul proprio PC, una soluzione semplice e immediata.

Ucraft

Tra i programmi migliori per la creazione di loghi online gratis c’è Ucraft, un software che non richiede alcun pagamento e consente di realizzare la grafica aziendale o del proprio progetto in pochi istanti. L’unica limitazione richiesta è l’obbligo di registrarsi, creando un account gratuito con l’indirizzo email e una password personale, per realizzare un logo personalizzato con molto materiale a disposizione e un editor grafico completo. In 10 minuti è possibile ottenere l’immagine desiderata, per eseguire il download e usarla per le attività di marketing e comunicazione online.

Cool Text

Con Cool Text si possono realizzare loghi personalizzati online, entrando nel sito web cooltext.com e seguendo la procedura guidata per costruire una grafica su misura. Prima di tutto è necessario scegliere lo stile tra quelli proposti, poi si possono inserire i vari elementi come il testo, l’immagine e gli effetti, quindi non resta che scaricare il file gratuitamente salvandolo sul proprio PC. Anche in questo caso le opzioni a disposizione sono limitate, allo stesso modo è gratuito e indicato per progetti rapidi che non richiedono particolare attenzione ai dettagli o alla qualità grafica.

Logaster

Se hai bisogno di un programma più avanzato per la creazione di un logo aziendale la soluzione giusta è Logaster, un software a pagamento ideale per grafiche da utilizzare in ambito professionale. Le tariffe prevedono diversi pacchetti, con un prezzo a partire da 19,99 dollari per un logo oppure di 49,99 dollari per 120 file, con piani fino a 89,99 dollari per sbloccare strumenti dedicati per i social network e i business digitali. Anche in questo caso si possono fornire alcune informazioni di base, affinché il sistema mostri subito dei layout su cui lavorare per velocizzare la costruzione de logo.

Logo Garden

Un ottimo programma per la creazione di loghi online è Logo Garden, un tool gratuito da utilizzare da remoto senza dover scaricare nulla nel proprio PC. All’interno è possibile realizzare il proprio logo da soli, usando gli strumenti grafici e il materiale messo a disposizione dal portale nell’interfaccia web, con un buon livello di personalizzazione per ottenere una discreta qualità del progetto. Altrimenti è possibile rivolgersi a un professionista con l’opzione Make My Logo For Me, con un costo di 39 dollari e consegna entro un giorno lavorativo.

Oberlo

Oberlo è una piattaforma per il dropshipping, infatti consente di trovare rapidamente prodotti da vedere all’interno del proprio e-commerce ottimizzando il tempo dedicato alla ricerca. Una delle funzionalità gratuite proposte è un programma online per creare loghi, basta accedere al portale oberlo.it, aprire il menu a tendina alla voce Risorse, cliccare su Strumenti gratuiti e scegliere l’opzione Creatore di loghi. Dopodiché è possibile configurare il logo in base alle proprie esigenze e scaricarlo, registrandosi gratuitamente con il proprio indirizzo email.

Migliori programmi per creare loghi sul PC

Come abbiamo visto alcune piattaforme consentono di creare loghi personalizzati online, un modo semplice e veloce per costruire le grafiche di cui si ha bisogno senza scaricare nulla. Allo stesso tempo esistono anche software che possono essere installati nel PC, per avere sempre a disposizione un’applicazione gratuita o a pagamento con la quale realizzare o modificare immagini per usi commerciali o personali. Ecco i migliori programmi per creare loghi sul PC.

Inkscape

Se hai bisogno di usare un editor grafico con maggiore frequenza una delle opzioni migliori è Inkscape, un software gratuito realizzato su progetto open source, da scaricare sul PC con versioni per Windows, Linux e macOS. Il programma consente di creare loghi aziendali personalizzati, immagini vettoriali e contenuti su misura in base alle proprie esigenze. L’applicazione propone un’alternativa valida a software più blasonati a pagamento, come Photoshop e Adobe Illustrator, una soluzione ideale per avere un programma grafico gratuito nel proprio PC per nuovi progetti professionali o per modificare immagini per usi personali.

GIMP

Anche GIMP è un software gratuito per creare loghi, immagini, presentazioni qualsiasi tipo di contenuto grafico, un’ottima alternativa a Photoshop per realizzare ritocchi grafici di buona qualità. Questo programma open source viene proposto per Windows, Linux e macOS, basta scaricare il file e installare l’applicazione nel proprio PC, utilizzando questa piattaforma per qualsiasi esigenza legata alla produzione di risorse visuali. Alle spalle vanta una nutrita community, con aggiornamenti frequenti per risolvere bug e altri piccoli difetti.

Adobe Illustrator

Ovviamente per dei loghi personalizzati professionali di altissima qualità l’ecosistema delle applicazioni Adobe rappresenta il meglio disponibile sul mercato, a partire proprio da Illustrator, uno dei programmi più famosi e utilizzati per le immagini vettoriali. Questo tipo di file sono molto gettonati sul web, poiché possono essere compressi senza perdere la qualità di risoluzione. Adobe Illustrator è disponibile con una versione di prova gratuita di 7 giorni, dopodiché è possibile avere il programma a 24,39 euro al mese con il supporto della tecnologia cloud.

Creazione logo aziendale: ecco come farlo al meglio

Come è evidente sono tantissimi i programmi e le piattaforme online per creare loghi, ad ogni modo è importante capire come realizzare una grafica ottimizzata per sfruttare al meglio questo elemento grafico. Il logo aziendale è essenziale per la reputazione dell’impresa, infatti è il punto di riferimento per gli utenti e l’immagine che viene usata per la comunicazione online, le attività marketing e la pubblicità. In pratica rappresenta l’identità del brand, perciò al suo interno deve contenere i valori dell’azienda per trasmetterne immediatamente il posizionamento sul mercato.

Innanzitutto è necessario selezionare i contenuti visuali e testuali in modo accurato, scegliendo i giusti colori, i contrasti e lo stile, ricordandosi che gli aspetti cromatici devono essere equilibrati e ogni tonalità veicola emozioni differenti. La grafica deve essere in linea con il target di utenti di riferimento, inoltre è preferibile un layout minimalista poco invasivo, cercando sempre di distinguersi dalla concorrenza. Sicuramente è possibile prendere ispirazioni da grandi aziende, tuttavia è fondamentale trovare un proprio stile e non usare materiale facilmente riproducibile o dozzinale.

Per un progetto online come un sito web alle prime armi o un blog è possibile creare un logo gratis, utilizzando strumenti free online senza particolari sistemi di editor. Al contrario, un’impresa dovrebbe sempre optare per un logo aziendale di qualità, personalizzato e progettato in maniera professionale, un investimento non eccessivo ma assolutamente indispensabile. In questo caso è possibile usare programmi a pagamento più sofisticati, tuttavia l’opzione migliore è rivolgersi a dei professionisti esperti per ottenere un risultato adeguato alle proprie necessità.