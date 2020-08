Non ti interessa utilizzare Google Assistant? Oggi ti spiegheremo come disattivarlo in pochi e semplici passaggi. Google Assistant è l’assistente vocale disponibile sugli smartphone Android e può essere molto utile. Si attiva facilmente a voce dandogli il comando “OK Google” ed è in grado di rispondere a tutte le tue domande. Inoltre, può leggerti i messaggi e le notifiche che arrivano sul tuo smartphone oppure può eseguire delle operazioni al posto tuo come, ad esempio, chiamare il numero della persona che ti interessa contattare.

Nonostante tutte queste funzionalità, però, puoi avere la necessità di disattivarlo. Ad esempio, perché non ti interessa usare questa funzione oppure perché tieni alla tua privacy e vuoi impedire che Google ascolti e registri quello che dici. Inoltre, l’assistente vocale di Google ad alcuni può risultare fastidioso, perché si apre tutte le volte che premi il tasto home dello smartphone. Ecco allora che ti può essere comodo sapere come disattivare l’assistente di Google. Ti basta seguire le indicazioni che trovi qui di seguito e potrai disabilitare le funzioni che non ti occorrono oppure disattivare completamente Google Assistant.

Come disattivare l’assistente di Google

Passiamo subito alle maniere forti. Se vuoi disattivare l’assistente di Google in maniera completa, procedi in questo modo:

prendi il tuo smartphone;

apri l’app Google;

premi su Altro e su Impostazioni;

tocca la voce Assistente Google;

spostati alla scheda Assistente;

scorri verso il basso fino a trovare la voce Telefono;

tocca la voce Telefono;

nella schermata che appare spegni Assistente Google.

Un consiglio: prima di disattivare l’assistente vocale di Google, accertati che sia possibile effettuare questa operazione dal tuo smartphone, perché non tutti i device consentono di disattivare questa funzione.

Disattivare Google Assistant: come disattivare il comando Ok Google

Tra le diverse opzioni per disattivare Google Assistant c’è anche quella che ti permette di disattivare il comando Ok Google. Questa soluzione è utile se vuoi impedire all’assistente vocale di Google di ascoltare la tua voce e di attivarsi quando sente il tuo comando “Ok Google”. Per eliminare questa funzione, ti basta disattivare il richiamo vocale che trovi nelle impostazioni di Google Assistant.

Ecco come si fa:

prendi il tuo smartphone Android;

apri l’app Google;

tocca la voce Altro;

tocca la voce Impostazioni;

tra le Impostazioni tocca su Voce;

tocca Voice Match;

dalla schermata che appare disattiva l’opzione Accedi con Voice Match per disattivare il comando Ok Google.

Puoi decidere di disattivare Ok Google senza però rimuovere l’assistente vocale del tuo smartphone Android. Tramite le impostazioni di Android, infatti, puoi togliere l’autorizzazione del microfono all’app Google. Così facendo potrai impedire all’assistente vocale di ascoltare la tua voce, senza però disattivarlo e avendo sempre a disposizione le sue funzionalità.

Procedi in questo modo per togliere l’autorizzazione del microfono:

vai in Impostazioni di Android del tuo smartphone;

su App trovi la sezione con le autorizzazioni;

tocca su Microfono;

disattiva Google.

In alternativa, puoi procedere anche in questo modo:

vai nella lista delle app installate;

vai in Impostazioni;

in App tocca su Google;

tocca su Autorizzazioni per togliere quella dedicata al microfono.

Disattivare l’Assistente di Google tramite il tasto Home

Ora vediamo come si può disattivare l’Assistente di Google tramite il tasto Home. Google Assistant, infatti, è una funzionalità che è integrata nel sistema operativo di Android e, se vuoi disattivare completamente il richiamo quando tieni premuto il tasto, devi togliere l’Assistente di Google come app predefinita. Vuoi sapere come si fa? Te lo diciamo qui di seguito. Vedrai che anche questa operazione non è nulla di complicato.

Ecco come disattivare l’Assistente di Google tramite il tasto Home:

vai alla voce Impostazioni di Android;

vai alla sezione App;

cerca App predefinite;

tra le app predefinite cerca Assistenza e comandi vocali;

cambia app di assistenza togliendo Google e mettendo su Nessuno o su un’altra app che ti interessa utilizzare.

Se preferisci utilizzare il tuo smartphone in maniera tradizionale, non ti trovi ad usare l’assistente vocale di Google oppure sei attento alla tua privacy e non vuoi che qualcuno ascolti le tue conversazioni, ora grazie alla nostra guida sai come disattivare l’assistente di Google. Ok?