I clienti Wind Tre hanno la possibilità di disattivare un servizio a pagamento e, in caso di necessità, attivare il blocco dei servizi a valore aggiunto VAS per la propria SIM, ecco come fare

Fonte foto: Shutterstock

I servizi a pagamento, detti anche servizi VAS (Value Added Services ovvero Servizi a Valore Aggiunto), possono tradursi in addebiti non richiesti per la propria SIM, in caso di attivazione involontaria. Molti operatori propongono questo tipo di servizi ai loro utenti che, spesso, si rivelano essere più dei fastidi che dei veri e propri servizi aggiuntivi.

I clienti Wind Tre hanno la possibilità di disattivare un servizio a pagamento in pochi secondi. Allo stesso modo, è possibile bloccare l’attivazione dei servizi a pagamento per la propria SIM, in modo da evitare l’attivazione involontaria e addebiti non richiesti. Vediamo come completare queste operazioni in modo semplice e veloce.

Come disattivare servizi a pagamento Wind Tre

I clienti Wind Tre hanno la possibilità di disattivare un servizio a pagamento, attivato sulla propria SIM, in pochi secondi. Questa procedura può essere completata sia tramite l’app WINDTRE che tramite il sito dell’operatore, effettuando l’accesso all’Area Clienti con il proprio account.

Per completare l’operazione bisogna andare in La mia linea. Questa sezione è disponibile premendo il tasto in alto nella schermata principale dell’Area Clienti del sito WINDTRE oppure accedendo al menu laterale dell’app dell’operatore. A questo punto, bisogna individuare la sezione Servizi.

Qui saranno elencati i servizi a pagamento attivi per la propria SIM. Per disattivarli sarà sufficiente premerci sopra e seguire la procedura guidata, premendo sul tasto Disattiva. In pochi secondi, il servizio sarà disattivato e non si registreranno più addebiti sulla propria SIM.

Come bloccare servizi a pagamento Wind Tre

Per evitare l’attivazione di un servizio a pagamento per la SIM WINDTRE è necessario attivare il blocco dei servizi VAS. Quest’operazione non può essere completata tramite l’app o l’Area Clienti del sito dell’operatore ma è necessario chiamare al 159 per mettersi in contatto con il Servizio Clienti Wind Tre.

La procedura è semplice: dalla propria SIM, bisogna chiamare al 159 e poi digitare il tasto 2. A questo punto sarà necessario interagire con l’assistente virtuale WILL. Tramite i comandi vocali, bisognerà richiedere il blocco dei servizi a pagamento (basta dire “blocco servizi a pagamento“).

L’assistente registrerà la richiesta e metterà in contatto l’utente con un operatore umano del Servizio Clienti che provvederà ad attivare il blocco dei servizi a pagamento per la SIM WINDTRE e, eventualmente, a rimborsare il costo di un servizio attivato per errore.

In caso di problemi, è consigliabile recarsi in un negozio WINDTRE e richiedere assistenza da parte di un addetto. Per individuare il negozio dell’operatore più vicino alla propria posizione è sufficiente collegarsi al sito WINDTRE e andare in Connessioni > I nostri negozi.