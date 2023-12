Tutti i modi per contattare il servizio clienti Wind

Fonte foto: Jacob Lund / Shutterstock.com

Wind non esiste più: l’operatore oggi si chiama WINDTRE a seguito del cambio di denominazione avvenuto dopo la fusione con Tre. Di conseguenza, per contattare il servizio clienti Wind è necessario fare riferimento al servizio clienti WINDTRE.

Ci sono vari metodi per entrare in contatto con l’operatore e richiedere assistenza. WINDTRE, infatti, mette a disposizione un canale telefonico oltre a varie altre modalità di contatto. Il supporto è disponibile via app o tramite il sito web oltre che su WhatsApp.

Ci sono anche indirizzi di posta ordinaria e PEC a cui fare riferimento per inviare le comunicazioni all’operatore. Da notare, inoltre, che i clienti WINDTRE Business possono utilizzare ulteriori canali per contattare il supporto dell’operatore.

Vediamo, quindi, tutte le opzioni disponibili per contattare l’assistenza WINDTRE.

Contattare il servizio clienti WINDTRE con una telefonata

Il metodo più tradizionale per contattare WINDTRE è rappresentato dall’assistenza telefonica. Il numero a cui fare riferimento non è più il 155 di Wind. Per contattare il servizio clienti, infatti, bisogna chiamare al numero 159. È possibile fare riferimento a questo numero per ottenere assistenza sia amministrativa che tecnica oltre che per disattivare servizi a pagamento.

In alternativa, per chi si trova all’estero, c’è la possibilità di contattare l’assistenza, sempre in modo gratuito, chiamando al numero +393205000200. Da notare, inoltre, che WINDTRE mette a disposizione anche il Numero Verde 800 900 134 per segnalazioni sui servizi a sovrapprezzo, disconoscimenti e sicurezza informatica.

Ricordiamo, inoltre, che i clienti WINDTRE Business, per ottenere assistenza telefonica dal Servizio Clienti, devono fare riferimento a un altro numero. In questo caso, infatti, il numero da chiamare è il 1928. L’assistenza tecnica è sempre attiva mentre l’assistenza commerciale è attiva dalle 8 alle 20, tutti i giorni. Dall’estero, invece, è possibile chiamare al numero 00393205000199.

Assistenza WINDTRE su WhatsApp

WINDTRE mette a disposizione anche il numero +393880000159 da contattare tramite WhatsApp. Questo canale d’assistenza è riservato, in modo specifico, agli utenti dell’operatore che si trovano all’estero e hanno difficoltà ad accedere ai servizi di telefonia mobile in roaming. Basta aggiungere questo numero alla rubrica del telefono e contattarlo su WhatsApp per avere assistenza. Per i clienti WINDTRE Business, invece, è disponibile il numero +39327 2122942.

Contattare WINDTRE via posta o PEC

Per inviare una comunicazione scritta a WINDTRE ci sono due opzioni:

via posta ordinaria: Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 Milano (MI)

via PEC: servizioclienti159@pec.windtre.it

Per i clienti WINDTRE Business, invece, sono disponibili altri canali:

via posta ordinaria: Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 14155 Ufficio Postale Milano 65 20152 Milano

via PEC: CustomerCareWindTreBusiness@pec.windtre.it

Contattare WINDTRE tramite app

I clienti WINDTRE hanno la possibilità di richiedere assistenza via app, scaricando l’app WINDTRE su dispositivi Android e iOS ed effettuando il login con il proprio account. Per richiedere assistenza è sufficiente accedere al menu laterale e premere su Serve aiuto? Chiedi a WILL. In questo modo, è possibile entrare in chat con l’assistente virtuale WILL e inviare la richiesta d’assistenza.

Contattare WINDTRE tramite il sito ufficiale

Per contattare l’assistenza di WINDTRE è anche possibile accedere all’Area Clienti del sito ufficiale (windtre.it) e poi premere su Supporto. Anche in questo caso, è possibile entrare in chat con l’assistente virtuale WIL e inviare la propria richiesta di supporto, verificando la risposta dell’assistente e eventualmente richiedendo un ricontattato da parte di un operatore umano.

Assistenza in un Negozio WINDTRE

C’è anche un altro modo per contattare l’assistenza WINDTRE: basta recarsi in un negozio dell’operatore. Per individuare il negozio più vicino alla propria posizione è sufficiente accedere al sito ufficiale e poi andare nella sezione Trova Negozio. Qui è disponibile una mappa interattiva con tutti i negozi dell’operatore. È consigliabile spuntare solo la casella Negozi WINDTRE in modo da rivolgersi direttamente a punti vendita gestiti dall’operatore e non a rivenditori.

Contattare servizio clienti WINDTRE dall’estero

Per contattare il servizio clienti WINDTRE dall’estero è possibile fare riferimento ai numeri indicati nel paragrafo precedente. Il contatto può avvenire chiamando al +393205000200 oppure utilizzando WhatsApp, al numero +393880000159. C’è anche la possibilità di sfruttare la chat con WILL tramite app e sito web oppure si può scrivere una PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it.