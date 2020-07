Come eliminare le app inutili da Windows 10

Come tutti i sistemi operativi, anche Windows 10 è pieno di programmi inutili che vengono installati sul computer insieme all’OS. Gli utenti che utilizzano computer personalizzati dal produttore conoscono bene questo problema: decine di software che non servono a nulla, se non a occupare spazio. Queste applicazioni hanno anche un nome specifico: bloatware. E sono sempre più presenti sia sul PC sia sugli smartphone Android.

Fortunatamente è possibile cancellare i bloatware dal PC Windows 10 utilizzando diversi armi messe a disposizione direttamente dal sistema operativo, oppure utilizzare dei programmi di terze parti. La scelta migliore è la seconda, perché permette di andare più in profondità e di togliere qualsiasi traccia dei bloatware, anche di quelli più complicati da eliminare. Cancellare questo tipo di app inutili è molto importante, soprattutto se l’hard disk ha poca memoria o se il computer è poco performante. In questo modo diminuiscono i processi che si aprono appena acceso il computer. Ecco come cancellare i bloatware.

Come cancellare i bloatware da Windows 10

Bisogna partire da un assunto: non tutti i bloatware presenti di deafult sul computer Windows 10 sono uguali. Molto dipende da come il produttore ha deciso di personalizzare il computer e il numero di programmi bloatware installati. Oltre a queste applicazioni, ce ne sono delle altre presenti di default su tutti i PC Windows 10 e realizzate direttamente da Microsoft. Per intenderci si tratta dei programmi presenti nel menu Start e che occupano lo spazio dedicato alle Live Tiles.

Eliminare i bloatware di Windows 10 non è molto complicato. Non li troviamo all’interno della lista delle app installate, ma questo non deve essere un problema. Esiste un modo alternativo per cancellarli: basa aprire il menu Start, cliccare con il tasto destro sulla Live Tiles e premere sulla voce “Disinstalla”. Nel giro di pochi secondi verrà eliminata dal PC. Questa operazione bisogna ripeterla per tutti i programmi inutili di Windows 10 presenti nativamente sul computer.

Come eliminare i bloatware di Windows 10 con un’app ad hoc

Se non volete perdere troppo tempo andando alla ricerca di ogni singola app bloatware, viene in vostro soccorso un programma open source molte semplice da utilizzare: Bloatbox. Il software è gratuito e molto intuitivo da utilizzare: una volta installata, basta avviarla per vedere raccolte in un’unica schermata le app bloatware installate. Per cancellarle le si seleziona una per una e poi si preme sul tasto per rimuoverle. Semplice, facile e veloce.