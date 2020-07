Come diventare invisibili su WhatsApp

Diventare invisibili anche solo per un giorno su WhatsApp e non ricevere i messaggi dei propri amici è una funzionalità che molti utenti sperano di vedere prima o poi sull’applicazione. Negli anni precedenti si era parlato di una “modalità vacanza“, che in realtà aveva una funzione leggermente differente, ma è stata eliminata. Scomparire da WhatsApp non è possibile, a meno che non si decida di cancellare il proprio profilo, ma con alcuni trucchi è possibile nascondere alcune informazioni personali.

Un esempio concreto: nascondendo l’orario dell’ultimo accesso su WhatsApp è già un primo passo verso l’invisibilità sull’applicazione di messaggistica. E lo stesso discorso vale per le conferme di letture dei messaggi: possiamo non far apparire la doppia spunta blu su WhatsApp e i nostri amici non sapranno mai se abbiamo letto o meno un messaggio. Attivare tutte queste funzioni porta a delle privazioni, ma bisogna trovare un compromesso tra l’invisibilità su WhatsApp e gli strumenti offerti dall’app.

Chiosa finale: ci sono alcune applicazioni che promettono di regalare l’invisibilità su WhatsApp agli utenti. Si tratta di app di terze parti che sono proibite dall’applicazione e se un utente viene pizzicato a utilizzarle, si rischia la cancellazione del proprio profilo personale. Un gioco che non vale la candela.

Nascondere l’ultimo accesso su WhatsApp

Una delle funzionalità più amate dagli utenti è la possibilità di nascondere l’orario dell’ultimo accesso sull’app. Si tratta di una funzionalità che WhatsApp ha deciso di inserire per proteggere la privacy degli utenti e che permette anche di diventare un minimo invisibili. Lo strumento può essere attivato sia sugli smartphone Android sia su iOS, seguendo una procedura piuttosto semplice.

Su Android bisogna premere su Impostazioni, poi su Account e infine su Privacy. Si aprirà una scheda con diverse impostazioni e premendo sulla voce “Ultimo accesso“, si aprirà un menù con diverse opzioni: Tutti, I miei contatti, Nessuno. Scegliendo l’ultima opzione, nessuno potrà scoprire l’orario dell’ultimo accesso su WhatsApp.

Procedura molto simile anche quella per l’iPhone. Bisogna premere su Impostazioni, poi su Account, Privacy e selezionare la voce “Ultimo accesso”. Anche in questo caso bisognerà scegliere “Nessuno”.

Nascondere la doppia spunta blu su WhatsApp

L’introduzione della doppia spunta blu ha fatto finire amicizie e amori. Anche in questo caso gli sviluppatori hanno preferito introdurre uno strumento che mettesse uno stop alla forza deflagrante della funzionalità. Entrando nelle Impostazioni dell’app è possibile disattivare la conferma di lettura. Ecco come fare su Android e iOS.

Se avete uno smartphone Android, non dovete far altro che accedere nelle Impostazioni, premere su Account e poi su Privacy. Su aprirà una pagina con varie opzioni e bisognerà togliere il toggle di fianco alla voce “Conferme di lettura“. Disattivando questo strumento, non potrai più inviare e ricevere la doppia spunta blu.

Procedura praticamente identica sull’iPhone: bisogna premere su Impostazioni, Account e poi su Privacy. A questo punto bisogna mettere l’interruttore su OFF di fianco alla voce Conferme di lettura.

Come bloccare un utente su WhatsApp

In alcuni casi è necessario diventare invisibili a un solo utente. E in questo caso non bisogna utilizzare nessun trucco, perché esiste una funzione specifica, quella che permette di bloccare un utente. Bloccando il numero di telefono di una persona, non riceveremo più i suoi messaggi e lei non potrà più vedere l’orario d’accesso a WhatsApp.

Per bloccare un utente su WhatsApp ci sono diversi modi, sia su Android sia su iOS. Noi vi diciamo quello più semplice: entrate nella chat che avete con questa persona, cliccate sui tre puntini verticali e poi su Altro. Apparirà un menu a scomparsa e premendo su Blocca, l’utente non potrà più scriverci e diventeremo invisibili.