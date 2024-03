Come fare il backup della tua vita su Facebook

Fonte foto: Chinnapong / Shutterstock.com

Gli utenti Facebook hanno la possibilità di scaricare tutti i propri dati dal social network, in modo da creare un vero e proprio backup della propria vita “virtuale”. Si tratta di una funzione accessibile a tutti: bastano pochi secondi per impostare il download dei dati da Facebook. La durata del download, invece, dipenderà dalla mole di dati che si desidera scaricare (è, infatti, possibile scegliere cosa scaricare e cosa no) e dalla connessione a propria disposizione. Ecco tutti i dettagli in merito.

Come scaricare i propri dati da Facebook

Per fare un backup dei propri dati su Facebook è sufficiente accedere al social network (facebook.com) con il proprio account e poi premere sull’icona del proprio profilo in alto a destra. A questo punto bisogna andare in Impostazioni e privacy > Impostazioni > Centro gestione account > Le tue informazioni e autorizzazioni.

In questa nuova sezione è possibile trovare l’opzione che ci interessa Scarica le tue informazioni. Premuto su questo tasto, bisogna scegliere Scarica o trasferisci informazioni e poi selezionare l’account o il profilo di cui si desidera effettuare il backup di tutte le informazioni.

Ora basta premere su Avanti e scegliere tra Informazioni disponibili, per scaricare tutti i dati, e Tipi specifici di informazioni, per andare a selezionare cosa includere e cosa, invece, escludere dal backup dei dati da scaricare da Facebook. A questo punto, la procedura è guidata e sarà sufficiente seguire i passaggi indicati per completare il download.

Come fare il backup dei dati dall’app di Facebook

La procedura indicata in precedenza riguarda la versione desktop di Facebook, accessibile da un qualsiasi browser web. È possibile, però, fare il backup dei dati anche dall’app Facebook per smartphone. I passaggi da seguire sono gli stessi. Bisogna aprire l’app e individuare la sezione Impostazioni e privacy, da cui è anche possibile proteggere i propri dati personali su Facebook.

Con l’app per iPhone, tale opzione è accessibile premendo il tasto Menu in basso mentre dall’app Android basta andare sull’icona del proprio profilo in alto a destra. I passaggi da seguire, a questo punto, sono quelli visti in precedenza. Basta andare in Impostazioni > Centro gestione account > Le tue informazioni e autorizzazioni per poi avviare il download dei dati.

Come fare il backup dei dati di Instagram

Anche da Instagram è possibile scaricare i propri dati per fare un backup. La procedura è identica a quella vista per Facebook. Basta aprire l’app, premere sull’icona del profilo in basso a destra e poi sulle tre linee orizzontali in alto a destra. A questo punto si sceglie Impostazioni e attività > Centro gestione account > Le tue informazioni e autorizzazioni. Da questa sezione è possibile seguire gli stessi passaggi visti in precedenza per Facebook.