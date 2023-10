Come fare l'effetto sfondo sfocato con lo smartphone

Fonte foto: fizkes / Shutterstock.com

L’effetto Bokeh, ovvero la messa a fuoco degli oggetti in primo piano lasciando sfocato il resto, è sempre stato molto popolare tra gli appassionati di fotografia. Negli ultimi tempi, anche grazie ai social network, le foto con effetto sfondo sfocato sono diventate molto popolari anche tra chi ha un semplice smartphone.

Su dispositivi mobili, l’effetto Bokeh viene ottenuto via software, ricorrendo ai sensori fotografici del dispositivo oltre che all’applicazione per la fotocamera o a un’app di terze parti, da scaricare dallo store del dispositivo. Di conseguenza, fare una foto con effetto sfondo sfocato su smartphone è diventato semplicissimo.

Utilizzando l’effetto Bokeh (il termine deriva dal giapponese boke che significa appunto sfocatura) è possibile dare un tocco unico a uno scatto, riducendo la profondità di campo, ovvero la distanza tra l’oggetto più vicino messo a fuoco in una foto e il più lontano.

Vediamo come fare.

Come fare l’effetto Bokeh su smartphone

Nello smartphone l’effetto Bokeh non è altro che un lavoro in post-produzione fatto in automatico dal software dell’app Fotocamera che sfrutta i dati raccolti dai sensori del dispositivo. Alcuni smartphone hanno un sensore dedicato alla raccolta dei dati per la profondità di campo necessari all’effetto Bokeh.

Per fare una foto con sfondo con effetto sfocato su smartphone, quindi, basta “smanettare” con l’app Fotocamera. Le applicazioni degli smartphone sono sempre più complete e consentono persino di scattare foto ai fulmini ottenendo risultati sorprendenti.

Ecco come utilizzare l’effetto Bokeh con il proprio smartphone.

Con iPhone

Sfruttare l’effetto Bokeh su iPhone è semplicissimo. Basta aprire l’app Fotocamera e impostare la funzione RITRATTO, posizionata alla destra della modalità principale, FOTO. A questo punto, il software dell’app andrà alla ricerca del soggetto (se non c’è un soggetto da mettere in risalto apparirà il messaggio “Nessuna persona rilevata“).

Una volta individuato tale soggetto, lo sfondo diventerà gradualmente sfocato. A questo punto, basterà premere sul tasto di scatto per realizzare una foto con effetto Bokeh. Scattata la foto, è possibile premere sul riquadro in basso a sinistra per accedere all’app Foto e verificare il risultato. Scegliendo Modifica è possibile accedere a vari strumenti per “ritoccare” lo scatto, adattandolo alle proprie preferenze.

Per migliorare questo tipo di scatti è possibile seguire alcuni trucchi per il perfetto effetto sfocato su iPhone.

Con Android

Quanto visto su iPhone vale anche per gli smartphone Android più recenti: per scattare una foto con effetto sfondo sfocato basta aprire l’app Fotocamera e impostare la modalità Ritratto. L’app fornirà delle indicazioni all’utente per stabilire la giusta distanza con il soggetto da fotografare.

Una volta scelto il soggetto e la giusta inquadratura, sarà possibile premere il tasto di scatto. La foto sarà poi salvata nella galleria del telefono e potrà essere modificata sfruttando gli strumenti dell’app stessa oppure una qualsiasi applicazione di editing da scaricare dal Play Store.

App per lo sfondo con effetto sfocato

Oltre all’app Fotocamera, per scattare foto con sfondo sfocato è possibile ricorrere ad app di terze parti. Sia su iPhone che su Android ci sono, infatti, tante app fotografiche che permettono di effettuare questo tipo di scatti, aggiungendo effetti e personalizzando il risultato. Tra le app consigliate c’è AfterFocus, disponibile sia per Android che per iOS, che offre vari strumenti per gestire la profondità di campo e sfocare lo sfondo.