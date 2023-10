Trucchi per il perfetto effetto sfocato con l'iPhone

Fonte foto: EugeneEdge / Shutterstock.com

Le foto con effetto sfocato sono sempre più diffuse sui social: questo effetto si chiama anche effetto bokeh e consente di dare un tocco artistico ad uno scatto, andando a sfocare lo sfondo e mettendo maggiormente in evidenza il soggetto.

Per utilizzare al meglio l’effetto sfocato su iPhone è importante seguire alcuni trucchi. Bastano pochi accorgimenti per poter imparare a “gestire” la fotocamera e realizzare foto con un bel effetto sfocato da pubblicare sui social.

Vediamo, quindi, come avere un perfetto effetto sfocato per le foto del proprio iPhone.

Come fare l’effetto sfocato con iPhone

Scattare foto con effetto sfocato su iPhone è molto semplice. Apple ha da tempo integrato una funzione dedicata all’effetto Bokeh nell’app Fotocamera dell’iPhone. Tale effetto viene realizzato via software, grazie anche ai dati raccolti dalle fotocamere dello smartphone.

Per applicare l’effetto sfondo sfocato su iPhone è sufficiente aprire l’app Fotocamera e impostare la funzione RITRATTO, posizionata alla destra della modalità principale di scatto, denominata FOTO. Impostata questa modalità, l’app andrà alla ricerca del soggetto dell’immagine.

Nel caso in cui non ci sia alcun soggetto, sullo schermo apparirà il messaggio “Nessuna persona rilevata“. Se, invece, il soggetto è troppo vicino sarà visualizzato il messaggio “Allontanati dal soggetto“. Trovata la giusta posizione, basterà premere sul tasto di scatto per ottenere una foto con effetto sfocato su iPhone.

Per ottenere buone foto, quindi, è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra illuminazione e distanza, in modo da mettere in risalto il soggetto e sfocare bene lo sfondo. Questo tipo di effetto può essere utilizzato anche per i selfie. Con pochi accorgimenti, l’effetto sfocato ottenuto con iPhone sarà simile a quello ottenuto con una reflex o una mirrorless.

Come migliorare l’effetto sfocato su iPhone

Una volta scattata l’immagine con lo sfondo sfocato, è possibile accedere dall’app Foto (basta premere sul piccolo riquadro in basso a sinistra dell’app Fotocamera) per modificarla. Per accedere all’editor è sufficiente premere su Modifica.

Qui è possibile eliminare l’effetto sfocato, premendo sul tasto RITRATTO con sfondo giallo, oppure modificare l’intensità della sfocatura, premendo sulla f in alto a sinistra e modificando la profondità di campo tramite la barra che apparirà in basso.

Tramite gli strumenti di editing dell’app Foto è anche possibile modificare ulteriormente la foto con effetto sfocato, applicando filtri per adeguare i colori alle proprie preferenze. Per confermare le modifiche è sufficiente premere su Fine mentre per annullarle basta scegliere Annulla.

Utilizzare un’app di terze parti

Per migliorare l’effetto sfocato delle foto con iPhone è possibile ricorrere a un‘app di terze parti, da scaricare dall’AppStore. Le opzioni a disposizione degli utenti sono tantissime. Una delle migliori app per questo tipo di editing è AfterFocus che aggiunge svariati strumenti per personalizzare e ritoccare gli scatti. L’app è disponibile in versione gratuita ma c’è anche una versione Pro a pagamento. Un’altra app utile per questo tipo di interventi di “post-produzione” per le foto con effetto sfocato è PhotoDirector.