Come suggerisce il nome stesso (dall’unione dei due termini inglesi screen che significa “schermo” e shot invece “scatto fotografico”), uno screenshot non è altro che una foto di ciò che viene visualizzato in un determinato istante sullo schermo di un monitor, di un televisore o di un qualunque dispositivo. Catturare la scherma del tuo smartphone è molto facile, in genere bastano pochi semplici comandi per ottenere un’istantanea. Tuttavia le modalità per effettuare uno screenshot possono variare in base al brand, al modello o al sistema operativo del tuo cellulare. Con Libero Tecnologia scopri come catturare uno screenshot sul tuo smartphone Huawei.

Il brand Huawei

Huawei è un’azienda cinese leader mondiale nel settore della tecnologia, impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi elettronici, di sistemi e soluzioni di rete, e telecomunicazioni. Fin dai suoi albori sul finire degli anni ’80, il colosso cinese si è conquistato un posto d’onore nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, contraddistinguendosi con i propri prodotti per le alte prestazioni e la massima qualità dei servizi. Il brand è famoso soprattutto per la produzione di cellulari basati sul sistema operativo “EMUI“, condiviso anche con i dispositivi Honor.

A partire dal 2018 l’azienda di Shenzhen si è attestata come secondo produttore di smartphone al mondo (considerando anche quelli commercializzati col brand Honor), arrivando a competere con i giganti Samsung e Apple. Grazie al suo impegno nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, in cui l’azienda investe oltre il 10% del proprio fatturato annuo per un totale di quasi 50 miliardi di dollari nell’ultimo decennio, Huawei è stata la prima azienda cinese in assoluto a entrare nella classifica dei ‘Top 100 Best Global Brands’ stilata da Interbrand.

Come realizzare uno screenshot con Huawei

Gli smartphone Huawei sono caratterizzati da ottime prestazioni e includono utilissime funzioni che permettono di catturare lo schermo in qualsiasi app, modificare gli screenshot acquisiti e realizzare istantanee di intere pagine Web. Poter catturare la schermata del proprio device è un modo semplice e immediato per salvare contenuti di qualsiasi tipo, così da averli sempre a disposizione nella galleria del proprio cellulare e poterli condividere rapidamente con i propri contatti. Ci sono diversi modi per ottenere una cattura dello schermo del tuo telefono Huawei.

Combinazione di tasti

Il metodo più semplice per ottenere uno screenshot su qualsiasi dispositivo Android o EMUI è utilizzare la combinazione di tasti Volume giù + Power. Per fotografare lo schermo del telefono apri il contenuto che desideri salvare, premi contemporaneamente i due tasti e tieni premuto per alcuni secondi, fin quando non sentirai il rumore dello scatto fotografico o una leggera vibrazione; a questo punto vedrai comparire sul tuo schermo un’anteprima dello screenshot appena realizzato.

Cattura tramite gesti

Alcuni modelli Huawei, in genere quelli Top di gamma, sono dotati della tecnologia Knuckle Sense che ti permette di ottenere uno screenshot con un semplice tocco della mano. Per attivare la cattura tramite gesti dovrai andare nel menù delle Impostazioni del tuo telefono, e nella sezione Smart configurare su ON l’opzione relativa al gesto per la cattura. In questo modo ti basterà bussare due volte sullo schermo con una nocca per fare uno screenshot.

A partire dagli aggiornamenti più recenti è possibile ottenere anche uno screenshot a scorrimento, ossia immortalare il contenuto di interi documenti o siti web che si estendono per più pagine. Il metodo è lo stesso, e una volta ottenuto il fermo immagine non dovrai far altro che cliccare il comando “Schermata a scorrimento” che comparirà in basso a destra sul tuo dispositivo. Per interrompere la cattura prima della fine della pagina, puoi cliccare su un punto qualsiasi dello schermo.

Modificare e condividere screenshot con Huawei

Dopo aver ottenuto un fermo immagine con uno qualsiasi dei metodi mostrati in questo articolo, vedrai comparire sul tuo telefono un’anteprima dello screenshot. Cliccandoci si aprirà quindi un menù che ti permetterà sia di condividere immediatamente la foto sui social o altre app installate nel telefono, sia di modificare l’immagine, inserendo ad esempio delle frecce o disegni a mano libera, censurare dettagli sensibili o ritagliare l’area di interesse.

È possibile editare anche screenshot eseguiti in precedenza e già presenti nel rullino del dispositivo. Per farlo basta aprire la galleria, selezionare la foto da modificare e cliccare sul tasto Modifica che compare in basso a destra. Una volta terminato il lavoro, puoi salvare nella galleria lo screenshot modificato cliccando sull’icona di salvataggio in alto a destra, oppure condividerlo online e in altre app.