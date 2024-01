Come fare Storie Instagram private

Fonte foto: ALEX_UGALEK / Shutterstock.com

Instagram consente di fare storie private, limitando l’accesso ai contenuti pubblicati solo a una cerchia ristretta di utenti. Si tratta di una delle funzionalità del social, utilizzabile da tutti gli utenti senza particolari trucchi o procedure complicate. Bastano pochi secondi per creare una storia privata su Instagram e, quindi, pubblicare un contenuto che sarà visibile solo agli utenti selezionati come, ad esempio, una cerchia ristretta di amici. Vediamo come fare.

Come creare una lista amici su Instagram

La prima cosa da fare per creare una storia privata su Instagram è selezionare gli utenti che potranno visualizzare i propri contenuti “esclusivi”. Farlo è molto semplice: bisogna selezionare gli amici più stretti. Per prima cosa è necessario premere sull’immagine del proprio profilo in basso a destra, A questo punto bisogna premere sull’icona con le tre linee orizzontali, situata in alo a destra, e poi selezionare Amici più stretti. Qui è possibile selezionare gli account da inserire nella lista. Completata la selezione, basterà premere su Fine.

Come fare Storia Instagram privata

Per fare una Storia privata su Instagram è sufficiente avviare la procedura “standard” per la creazione di una Storia. Basta premere su La tua storia e poi selezionare i contenuti da condividere, esattamente come se si volesse pubblicare una storia “pubblica” con il proprio account social. È possibile personalizzare il contenuto, aggiungendo testo, sticker e tutti gli altri elementi che Instagram mette a disposizione dei suoi utenti per rendere più personali le proprie Storie. È anche possibile condividere post di altri utenti nelle proprie Storie oltre che usare la modalità Ritratto per migliorare le Storie.

Prima di pubblicare il contenuto, però, è possibile premere sul tasto Amici più stretti posizionato nella parte bassa della schermata. Qui è possibile modificare la lista degli utenti della propria cerchia ristretta con cui si desidera condividere una Storia in modo privato. Per pubblicare la Storia è necessario ora premere sul tasto bianco nell’angolo destro dello schermo e poi scegliere se condividere il contenuto in La tua storia (con possibilità di avviare la pubblicazione anche su Facebook) oppure solo tra gli Amici più stretti.

Come nascondere le Storie Instagram a un utente

C’è anche la possibilità di nascondere le Storie di Instagram a uno o più utenti. Per farlo è sufficiente premere sull’icona del proprio profilo in basso a destra e poi sul tasto con le tre linee orizzontali in alto a destra. A questo punto bisogna andare in Impostazioni e privacy > Nascondi storia e video in diretta e selezionare gli utenti a cui nascondere un contenuto pubblicato nelle Storie. Con questo sistema è possibile bloccare la visualizzazione delle Storie a uno o più utenti selezionati anche senza doverli bloccare.