Come condividere post di altri utenti nelle proprie Storie Instagram

Fonte foto: AngieYeoh / Shutterstock.com

Con Instagram è possibile condividere il post di un altro utente nelle proprie Storie. Si tratta di una funzione facile da usare e accessibile a tutti. La condivisione dei post è il modo più semplice per condividere un contenuto postato da un altro utente sul social con i propri follower.

Esattamente come avviene con gli altri contenuti pubblicati nelle Storie, anche un post condiviso può essere personalizzato con l’aggiunta di altri elementi. Per utilizzare questa funzione del social network non sono richieste particolari conoscenze o abilità. Vediamo come fare.

Come condividere post di altri nelle Storie

La procedura da seguire per condividere il post di un altro utente nelle proprie Storie è semplice e veloce. Scorrendo il proprio feed oppure accedendo direttamente al profilo dell’utente in questione, come prima cosa, è necessario individuare il post da condividere.

A questo punto bisogna premere sull’icona di condivisione, situata al di sotto del post stesso, accanto al cuore, per mettere “mi piace” al contenuto, al fumetto, per pubblicare un commento. Dopo aver premuto sull’icona di condivisione, si aprirà un nuovo menu.

A questo punto, l’opzione da utilizzare è Aggiungi storia. Premendo su questo tasto, infatti, sarà possibile aggiungere il post di un altro utente alla propria Storia su Instagram, permettendo a tutti i propri follower di scoprire il nuovo contenuto.

Per completare la pubblicazione è sufficiente premere la freccia in basso a destra, nella schermata successiva, e poi Condividi, dopo aver scelto se pubblicare la storia per tutti, selezionando La tua storia, oppure solo per alcuni utenti, selezionando Amici più stretti in modo da creare Storie private.

Una volta completata la condivisione, il post apparirà nelle proprie Storie. Chi visualizzerà questo contenuto potrà premere sull’immagine o sull’anteprima del video e poi su Vedi il post per accedere al post originale condiviso nelle storie.

Come modificare il post condiviso nella nuova Storia

Come per qualsiasi Storia di Instagram, anche quando si condivide il post di un’altra persona c’è la possibilità di effettuare alcune modifiche. Dopo aver premuto sull’icona di condivisione e poi su Aggiungi storia, infatti, è possibile accedere a tutti gli strumenti a disposizione degli utenti per modificare la Storia che si sta per pubblicare.

Le opzioni di personalizzazione sono posizionate nella parte alta dell’interfaccia. È possibile aggiungere nuovi elementi, come testo e sticker, cambiare il colore dello sfondo e anche aggiungere un audio di sottofondo. Le stesse modifiche possono essere realizzate anche quando si usa la modalità Ritratto nelle Storie di Instagram.

Effettuate tutte le modifiche, andando ad arricchire il post nel modo desiderato, basterà premere la freccia in basso a destra per avviare la procedura di pubblicazione della Storia.