Com'è fatto ZenScreen Go, lo schermo portatile wireless

Asus presenta il nuovo ZenScreen Go MB16AWP, un monitor portatile da 15,6 pollici in grado di collegarsi alla rete internet grazie al Wi-Fi integrato: in buona sostanza, non ci sarà bisogno di collegare i cavi per usare questo display ma basterà connetterlo alla stessa rete alla quale è già connesso il PC o il telefono.

ZenScreen Go MB16AWP offre il supporto Mirroring wireless per iOS, Android, macOS, Chrome OS, Windows 10 e superiori, senza il bisogno di installare altri software o driver. Asus ha affermato che, grazie alla batteria integrata, il suo nuovo monitor permette di lavorare lontani dalla presa di corrente per un massimo di tre ore e mezza. ZenScreen Go MB16AWP è esteticamente somigliante allo ZenScreen Go Touch lanciato dal colosso asiatico alcuni anni fa, ma ovviamente è superiore per specifiche tecniche e per la connessione WiFi. Alto, ma in parte giustificato dalla particolarità del prodotto, il prezzo di listino.

ZenScreen Go: caratteristiche tecniche

ZenScreen Go è un monitor che punta tutto sulla portabilità: con il cavalletto regolabile incluso il peso è pari ad appena 1,09 kg. Si tratta di un display da 15,6 pollici, di tipo LCD IPS, con rapporto di forma 16:9 e risoluzione Full HD standard (1.920×1.080). La frequenza di aggiornamento dello schermo è di 60 Hz.

Ci sono due altoparlanti integrti, ma da appena 1 watt ciascuno, e anche un accelerometro che serve a capire quando il monitor è ruotato in verticale (la schermata si adatta automaticamente, come se fosse un tablet). La connessione tra la sorgente video e il monitor può avvenire o tramite porta fisica mini HDMI, oppure tramite la rete WiFi.

L’uso senza alimentazione è permesso dalla batteria integrata, da 7.800 mAh. Non sono molti, ma una batteria di dimensioni e durata maggiori avrebbe reso il dispositivo molto più pesante, e quindi molto meno maneggevole e comodo da trasportare.

ZenScreen Go: prezzo e disponibilità

Il monitor portatile wireless Asus ZenScreen Go è disponibile, anche in Italia, al prezzo di 569 euro. Chi acquista lo ZenScreen Go MB16AWP riceve un mese di abbonamento Adobe Creative Cloud, la seuite di creatività digitale di Adobe che contiene al suo interno app famosissime, come Photoshop, Premiere Pro e After Effects, e 100 GB di memoria in cloud.