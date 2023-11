Come funziona Humane Ai Pin, lo smartphone senza schermo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Humane

AI Pin è il primo “device AI da indossare” realizzato Humane, un’azienda fondata da due ex dipendenti Apple, Bethany Bongiorno e Imran Chaudhri.

I due, dopo aver ottenuto un finanziamento di oltre 240 milioni di dollari, hanno sviluppato uno “smartphone senza schermo“, o meglio un wearable basato sull’intelligenza artificiale da gestire unicamente con i comandi vocali, con i gesti oppure tramite controlli touch.

Una rivoluzione nel mondo dei dispositivi mobile e, certamente, un passo in più verso la sempre più completa integrazione dell’AI nella vita delle persone.

Che cos’è AI Pin

AI Pin può essere applicato sui vestiti (o su qualsiasi altra superficie) utilizzando una clip magnetica. È piccolo, estremamente compatto e immensamente potente, grazie a un chip Qualcomm Snapdragon (non meglio specificato) che ha il compito di gestire il device e le varie funzionalità AI al suo interno.

E in tema di AI, quale soluzione migliore di ChatGPT-4 per far funzionare questo congegno? La potente intelligenza artificiale di OpenAI, infatti, dovrà assolvere a qualsiasi richiesta dell’utente, accedendo al web e facendo le veci di tutte quelle applicazioni che comunemente troviamo sui nostri smartphone.

Il sistema operativo si chiama Cosmos e permette di utilizzare una serie di caratteristiche sviluppate appositamente per AI Pin, ma naturalmente non consente di scaricare applicazioni aggiuntive, del resto avendo a disposizione la potenza di ChatGPT-4 non ci sarà bisogno di altro.

Chiaramente in mancanza di un display tutto funzionerà attraverso un microfono e un altoparlante integrati con cui rivolgersi allo smart device e ascoltare le sue risposte. Per una maggiore privacy, l’utente potrà anche decidere di collegare auricolari Bluetooth in modo da essere il solo a sentire le parole si AI Pin.

Tuttavia, anche senza display è comunque possibile visualizzare determinate informazioni come la data e l’ora, ad esempio, per farlo si può utilizzare il proiettore integrato che può proiettare le indicazioni richieste sul palmo della mano o su qualsiasi superficie.

Oltre a questo, non mancano nella scheda tecnica sensori di profondità e di movimento, che riescono a identificare l’ambiente in cui si trova il dispositivo e di autoregolare alcune impostazioni del sistema.

Presente anche una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP da utilizzare per scattare foto, girare video e riconoscere gli oggetti nelle sue vicinanze.

Le funzioni di AI Pin

Secondo quanto dichiarato da Humane, AI Pin è in grado di scrivere messaggi, riassumere email e messaggi ricevuti, tradurre frasi in tempo reale e molto altro ancora.

Gli utenti potranno utilizzare il device anche per chiamare e ricevere sia tramite microfono e altoparlante integrati e sia tramite device Bluetooth.

Tra le funzioni anche quella per ascoltare musica (sempre tramite cuffie Bluetooth o altoparlante) utilizzando l’applicazione Tidal integrata che, addirittura, permette di adattare i brani in riproduzione a seconda delle condizioni ambientali rilevate dal device.

L’azienda produttrice parla anche di “supporto a funzionalità fotografiche incentrate sull’intelligenza artificiale”, facendo probabilmente riferimento a modalità di utilizzo della fotocamera automatizzate dall’AI.

Per gestire il tutto, si può utilizzare Humane.center. una piattaforma che funge da hub centrale per vedere foto e video all’interno del device e spostarsi tra le varie impostazioni.

Infine, in tema di privacy, è importante sapere che AI Pin non sarà sempre in ascolto ma dovrà essere attivato manualmente. Quando il device è in funzione si accenderà la “trust light” (un LED multicolore) che inizierà a lampeggiare per segnalare la cosa all’utente e alle persone che ha intorno.

AI Pin, quanto costerà

Al momento non c’è ancora una data di uscita ufficiale ma sappiamo che AI Pin sarà venduto a 699 dollari. Nella confezione, oltre al dispositivo, ci sarà anche il caricabatterie e due batterie intercambiabili.

Per utilizzare questo strumento ci sarà bisogno anche di sottoscrivere un abbonamento dal costo di 24 dollari al mese, che includerà: un nuovo numero di telefono con dati mobili (gestito da T-Mobile), un certo quantitativo di spazio cloud per archiviare foto e video e, naturalmente, tutte le funzionalità di ChatGPT-4.