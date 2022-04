Come funziona il nuovo doppio mi piace di Netflix

L’ultimo esperimento di Netflix per migliorare l’esperienza utente e i consigli è il pulsante “Due pollici in su“. Si tratta dell’ultima novità introdotta, al momento in fase di distribuzione, dalla piattaforma di streaming che, come ormai sappiamo bene, rispetto alle concorrenti è forse quella più attiva nel proporre piccoli e grandi cambiamenti ai suoi utenti.

Netflix, adesso, sta lanciando a livello globale su Android, iOS, TV e Web il nuovo pulsante “Two Thumbs Up“, ossia due pollici in su, una sorta di “doppio mi piace" per esprimere un deciso gradimento pari al “lo amo“. L’obiettivo è ottenere indicazioni precise circa il desiderio di vedere di più contenuti di quel tipo. Il che significa che potremo ricevere consigli veramente personalizzati sotto forma di suggerimenti per altre serie TV o film che possono incontrare i nostri gusti. Netflix spiega che questo nuovo sistema di misurazione del gradimento di un programma TV sotto forma di doppio pollice è: “Un modo per mettere a punto i vostri consigli per vedere ancora più serie o film influenzati da ciò che amate".

Come addestrare Netflix

Su Netflix siamo abituati da tempo ai pulsanti “pollice in su" e “pollice in giù" per esprimere il gradimento di un programma, di una serie TV o di un film. E queste indicazioni sono fondamentali per Netflix perché può indirizzare i consigli personalizzati che suggeriscono nuovi programmi TV in linea con i gusti personali di ognuno di noi.

Chiaramente vi starete già chiedendo cosa cambia tra un pollice e due pollici e la risposta la offre la stessa Netflix: “Un pollice in su ci fa sapere cosa vi è piaciuto, quindi utilizziamo questa risposta per fornire consigli simili. Ma un doppio pollice in su ci dice cosa avete amato e ci aiuta a diventare ancora più specifici con i consigli. Ad esempio, se avete amato Bridgerton, potreste vedere ancora più spettacoli o film con il cast o da Shondaland“.

Le altre novità Netflix

E sempre nell’ottica di dare contenuti che interessano tutti i gusti del pubblico che alla fine dello scorso anno è stata aperta la sezione videogiochi, il cui catalogo sarà rimpolpato nei prossimi mesi.

Al momento sono già disponibili: Stranger Things: 1984 e Stranger Things 3: The Game, entrambi realizzati per la serie tv omonima prodotta proprio dal colosso dello streaming, a cui si aggiungono Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up.