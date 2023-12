Fonte foto: Microsoft

Microsoft Paint Cocreator è la nuova funzionalità integrata nell’app Paint di Windows 11. Si tratta di uno strumento aggiuntivo che consente di “collaborare” con DALL-E, un modello di intelligenza artificiale generativa in grado di creare immagini a partire da una semplice descrizione testuale.

Con Cocreator, quindi, gli utenti Paint hanno la possibilità di sfruttare l’AI per generare immagini senza doverle creare in autonomia, utilizzando gli strumenti di Paint, ma affidandosi alle capacità e alla “fantasia” di DALL-E. Per il momento, lo strumento che consente di accedere all’AI generativa è disponibile in versione Anteprima ma è destinato a diventare un elemento centrale dell’app di editing di Microsoft.

Come accedere a Microsoft Paint Cocreator

Microsoft Paint Cocreator è integrato nell‘ultima versione di Paint per Windows 11 (serve almeno la versione 22000.0 del sistema operativo). Nella maggior parte dei casi, l’app è già preinstallata nel sistema operativo.

In ogni caso, è comunque possibile installarla o aggiornarla tramite il Microsoft Store, raggiungibile sia tramite l’app che via browser web. Per accedere a Cocreator basta cliccare sull’apposito tasto posizionato nella parte alta dell’applicazione, sulla destra. A questo bisogna inserire i dati del proprio account Microsoft, premendo su Accedi, per poter iniziare a utilizzare la nuova funzionalità.

Microsoft Paint Cocreator è disponibile, per il momento, solo in alcuni Paesi (Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Australia, Canada, Italia e Germania). Per poter iniziare a utilizzare l’AI generativa, inoltre, è necessario iscriversi alla lista di attesa, inserendo la propria e-mail. Quando arriverà il proprio turno, Microsoft invierà una mail all’utente.

Come usare Microsoft Paint Cocreator

Utilizzare Microsoft Paint Cocreator è molto semplice. Basta premere sul tasto Cocreator, posizionato nella parte alta dell’app Paint, per accedere alla scheda laterale dedicata alla funzione in questione. A questo punto, nel campo testuale “Descrivi quello che vuoi creare“ è necessario inserire una descrizione testuale dell’immagine che si desidera ottenere.

Successivamente, bisogna scegliere uno stile tra le opzioni proposte (Carbone, Schizzo input penna, Acquerello, Pittura a olio, Digital Art, Fotorealistico, Anime, Arte pixel) e poi premere su Crea per generare l’immagine.

Per l’uso della funzione è necessario utilizzare un credito cocreator. Inizialmente, gli utenti hanno 50 crediti a disposizione e, quindi, possono utilizzare Cocreator per generare 50 diverse immagini. Completata la creazione di un contenuto, lo strumento fornirà all’utente tre diverse varianti dell’immagine richiesta, come anteprima.

Microsoft Paint Cocreator è un servizio basato sul cloud. La creazione delle immagini richiede una connessione a Internet attiva (oltre che l’autenticazione con il proprio account Microsoft). Non vengono utilizzate le capacità di calcolo del proprio computer per poter generare l’immagine con DALL-E.