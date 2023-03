Come funziona Moviedome IT, la piattaforma per vedere film completi gratis

Film in italiano, completi, in HD, gratis. Sembra la pubblicità di un sito truffa, di quelli che alla fine chiedono la carta di credito per verificare che l’utente è maggiorenne (e per svuotargli il conto), ma non è assolutamente così: è tutto vero e si chiama Moviedome IT. E’ la versione italiana di Moviedome, un canale YouTube presente anche in Germania e Regno Unito.

Ed è un canale che contiene veramente i film gratis e li distribuisce in un modo molto diverso dalle piattaforme di streaming più note, come Netflix, Prime Video o Disney+, perché Moviedome IT ha un modello di business molto diverso da queste aziende. Ecco come funziona e quali film possiamo vedere gratis.

Come funziona Moviedome IT

Moviedome IT è semplicemente un canale YouTube, quindi funziona esattamente come tutti gli altri canali YouTube: il proprietario del canale carica i video, mette le copertine, la descrizione, il titolo e lo pubblica. Se il video è impostato come pubblico, allora chiunque può vederlo gratuitamente.

Ed è proprio questo ciò che fa Moviedome IT: al suo interno troviamo una lista di film, formata al momento da 41 titoli, e tre playlist (Miti, eroi e leggende, A tutta velocità! e Sul campo di battaglia).

Per guardare un film basta trovarlo sul canale e farci click (o tap) sopra per avviare la riproduzione: YouTube mostrerà la pubblicità all’inizio e alcune volte durante il film, che in alcuni casi si potrà saltare e in altri no.

La qualità di riproduzione è a scelta tra 144p, 240p, 360p, 480p, 720p e 1080p (cioè HD standard), l’audio è solo in italiano e ci sono i sottotitoli generati automaticamente da YouTube.

Moviedome IT si può vedere da PC, smartphone, tablet, Smart TV e da qualunque altro dispositivo che, tramite app o tramite browser, ci permetta di guardare YouTube. Non è richiesta alcuna registrazione, non c’è alcun abbonamento da pagare.

Come fa Moviedome ad essere gratis

In un periodo in cui tutte le piattaforme di streaming stanno alzando i costi d’abbonamento, e stanno lanciando abbonamenti con pubblicità per far quadrare i conti, Moviedome IT sembra andare in senso opposto e contrario: film gratis, per tutti, senza nemmeno raccogliere dati sui gusti dell’utente (li raccoglie YouTube, ma li tiene gelosamente per sé). C’è da chiedersi come faccia a guadagnare per restare in piedi.

La risposta c’è e parte dal fatto che Moviedome è un canale di Plaion Pictures (ex Koch Films) e pubblica solo pellicole del suo catalogo, sulle quali detiene i diritti di distribuzione.

La distribuzione avviene su YouTube con monetizzazione del canale (ci sono gli spot), che viene effettuata direttamente da YouTube e viene in parte girata a Pleion Pictures. La casa cinematografica, quindi, non ha costi di raccolta pubblicitaria se non la percentuale trattenuta da Google.

Non ha nemmeno costi di sviluppo dell’app, che non c’è, né costi di piattaforma, visto che i film sono caricati su YouTube e non su server propri. Il canale, al momento, è tutto in HD ma non è da escludere che, successivamente, possa arrivare una versione in 4K in abbonamento mensile.

Quali film ci sono su Moviedome IT

Moviedome IT, in questi giorni, sta caricando i film sul canale e, quindi, ogni giorno compaiono film nuovi. Nel momento in cui scriviamo i titoli disponibili sono 41 in totale:

Uno stuntman da 4 soldi

Rampage

S.O.S. Natale

RED

Il vizietto

Il vizietto 2

Road To Paloma

Bastardi insensibili

Spooks – Il bene supremo

Black Box

Men of War

Red Reaper

Beyond The Law – L’infiltrato

Assalto a Wall Street

Berlino – Opzione Zero

Darfur

Morning Star

The Chase – Sesso e fuga con l’ostaggio

Dust of War

I am soldier

Furious Speed

In the name og the King 3 – L’ultima missione

Picnic ad Hanging Rock

The Model

Suddenly – Caccia al presidente

Jimmy Vestwood – Benvenuti in Amerika

Jayne Mansfield’s car – L’ultimo desiderio

Gifted Sisters – Il mistero del principe indiano

Gifted Sisters – Il tesoro di Capitan Cook

Midnight Chronicles

Bloodrayne – Il terzo reich

Instant Death

Natale sul ghiaccio

Viking – L’anima del guerriero

23047 – Winter’s dream

Borning 2 – Corsa tra i ghiacci

Hooligans – Sotto copertura

Vlad l’impalatore

Borning – Corsa senza regole

Blind Man

Il tulipano d’oro

Gradualmente Plaion inserirà nel canale anche altri titoli del suo catalogo, facedo crescere il canale e la scelta disponibile per i suoi utenti.