Come funzionano i Progetti di ChatGPT e chi li può usare

ChatGPT lancia i nuovi Progetti: ecco come funziona questa funzione che consente di mettere in ordine le conversazioni con il chatbot

Fonte foto: MisterGadget.Tech Shutterstock

Continuano le novità per ChatGPT, che dopo il lancio del motore di ricerca Search GPT e dopo aver registrato numeri record in termini di utilizzo, mette ora a disposizione un nuovo strumento per i suoi utenti. Sono disponibili ora i Progetti di ChatGPT, una nuova funzione che punta a rendere più organizzate e ordinate le conversazioni che è possibile avviare con il chatbot potenziato dall’AI.

Si tratta di un sistema che avvicina ChatGPT a un vero e proprio computer, creando cartelle e spazi dedicati allo sviluppo di determinati progetti, senza perdere la possibilità di sfruttare le capacità del chatbot, a partire dalla ricerca di nuove informazioni online.

Come funzionano i Progetti di ChatGPT

Con i Progetti è possibile creare uno spazio dedicato a un determinato obiettivo, avviando una conversazione con ChatGPT (o anche più conversazioni) su un tema specifico e raggruppando in quello spazio tutti i file utili allo sviluppo del progetto stesso, anche nel lungo periodo.

Si tratta di un sistema pensato per mettere in ordine le proprie conversazioni, in modo da poter sviluppare più attività differenti e in parallelo con ChatGPT. È anche possibile trasferire una conversazione all’interno della cartella di un Progetto. La sezione dedicata ai Progetti è presente, sia nella versione web che nell’app di ChatGPT, tramite la barra laterale.

Per creare un nuovo Progetto basta premere sul tasto “Progetti” o su un’icona a forma di cartella. A questo punto bisogna scegliere “Nuovo progetto” o il tasto “+” e inserire le informazioni richieste per completare la creazione. Ogni Progetto può essere personalizzato, scegliendo un titolo e un colore ed è possibile, anche dopo la creazione, aggiungere file rilevanti per il suo sviluppo.

Nel video di presentazione della nuova funzione, OpenAI mostra la possibilità di creare un progetto Home con l’obiettivo di gestire tutte le attività domestiche, l’interventi di manutenzione e altro ancora. Toccherà agli utenti trovare il modo giusto per utilizzare Progetti in ChatGPT in base alle proprie necessità.

Chi può usare i Progetti di ChatGPT

La nuova funzione Progetti di ChatGPT è in fase di rilascio globale ed è accessibile anche in UE. L’accesso è riservato, per il momento, agli utenti Plus, Team e Pro. Per tutti questi utenti, Progetti dovrebbe essere già disponibile o comunque diventare accessibile nel giro di pochi giorni.

Ad inizio del prossimo anno è previsto l’arrivo di questa nuova funzione anche per gli utenti Enterprise e Edu. Per il momento, gli utenti Free non possono accedere ai Progetti di ChatGPT che, però, arriveranno nella versione gratuita del chatbot nel corso del prossimo futuro.