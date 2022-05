Com'è il documentario su Gianluca Vacchi

«Le stories non raccontano sempre tutta la storia. Per questo abbiamo fatto un film». Così Gianluca Vacchi ha commentato la notizia del suo documentario su Instagram, piattaforma su cui in effetti condivide molto della sua vita. Molto, ma non tutto: il resto sarà dentro Gianluca Vacchi: Mucho Más.

Il documentario Original italiano sarà distribuito fra poche settimane su Prime Video e la promessa di contenuti inediti e intriganti è contenuta già nel titolo: mucho más. Vale a dire: oltre i social, c’è molto di più. «Siamo entusiasti di portare i clienti nel mondo di Gianluca Vacchi con questo straordinario documentario», ha detto Georgia Brown, head of European Originals di Amazon Studios. «A partire dal successo delle recenti serie originali italiane come The Ferrangnez e del nostro film su Laura Pausini, speriamo di mostrare un lato di Gianluca che i suoi fan non hanno mai visto prima».

Chi è Gianluca Vacchi e perché è famoso

Gianluca Vacchi, classe 1967, è nato a Bologna ed è un imprenditore e un influencer. Ha lavorato anche come deejay e come attore. Negli anni è diventato famoso per il suo stile di vita esagerato e molto agiato, costantemente condiviso con i suoi followers sui social.

È il compagno di Sharon Fonseca, modella e imprenditrice di origine venezuelana di 27 anni più giovane. I due nel 2020 sono diventati genitori di una bambina, Blu Jerusalema.

A oggi Vacchi ha oltre 22,2 milioni di follower su Instagram, 21,5 milioni su Tik Tok, 3 milioni su Facebook e raggiunge un pubblico totale di 46,6 milioni da tutto il mondo.

Di cosa parla Gianluca Vacchi: Mucho Más

Il documentario Gianluca Vacchi: Mucho Más vuole essere una finestra inedita e senza filtri aperta sulla vita di Vacchi, dunque al di là di quello che si può intravedere attraverso i social. Nel docu-film, infatti, Vacchi rivelerà aspetti alcuni aspetti di sé sconosciuti agli spettatori, tra cui alcuni momenti della sua infanzia, il profondo affetto per la madre, il rapporto con gli amici e il legame con la compagna Sharon Fonseca.

Nicole Morganti, head of Italian Originals di Amazon Studios, ha dichiarato: «Vogliamo ringraziare Gianluca Vacchi per la generosità con cui ha intrapreso questo viaggio insieme a noi, mettendosi completamente in gioco e condividendo, come mai prima, aspetti ancora inediti e privati della sua vita, per mostrare al pubblico che oltre la prospettiva dei social c’è mucho mas».

Quando esce il documentario su Gianluca Vacchi

Non manca molto al debutto in streaming di Gianluca Vacchi: Mucho Más. Il documentario, che è prodotto in Italia da Masi Film e Indigo per Amazon Studios, sarà infatti disponibile in esclusiva su Prime Video dal 25 maggio 2022.

