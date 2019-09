Probabilmente hai ben presente cosa sia un QR Code (acronimo di Quick Response Code). Tuttavia, potresti non conoscerne il funzionamento. Spesso, infatti, le aziende che creano i QR Code e fanno uso di questi codici nelle loro pubblicità, non spiegano come utilizzarli e molte volte non dicono nemmeno cosa ci sia dietro ad essi.

Se non sai come fare una scansione del QR Code, quello che devi fare è scoprire quali sono i metodi e le applicazioni giuste da utilizzare sul tuo smartphone. Segui le indicazioni che stiamo per darti per scoprire tutto a riguardo.

Come scoprire se il proprio smartphone è abilitato alla lettura del QR Code

Riuscire a capire se il proprio dispositivo Android o iOS sia in grado di leggere il QR code è molto semplice. Basta aprire la fotocamera installata sul tuo smartphone o tablet e puntare l’obiettivo per 2-3 secondi sul codice QR. Se la scansione è abilitata nativamente, dovrebbe uscire una notifica contenente il link associato al QR Code. Nel caso si tratti di un codice VCard, che contiene alcune informazioni come numeri di telefono e indirizzi e-mail, puoi aggiungere i dati di contatto alla tua rubrica.

Se una volta puntata la fotocamera non succede nulla, probabilmente la lettura dei QR Code non è abilitata manualmente: per abilitarla, dovresti accedere ad Impostazioni. Su device iOS, ad esempio, è sufficiente aprire Impostazioni, andare su Fotocamera e attivare l’interruttore “Scansiona Codici QR”. Nel caso in Impostazioni non fosse presente questa opzione, purtroppo il tuo device non è in grado di leggere codici QR nativamente ed è necessario scaricare una specifica applicazione di terze parti. Per quanto riguarda la lettura da PC, è invece necessario utilizzare determinati programmi.

App e programmi per la lettura di QR Code

Sono diversi i QR Code reader gratis. Si tratta di app e programmi di terze parti che funzionano quasi tutti nella medesima maniera. Tuttavia, alcune di essi potrebbero presentare problemi a causa di alcune incompatibilità interne. Noi abbiamo scelto quelli migliori e gratuiti, adatti per sistemi operativi Android, iOS e per la lettura da computer.

Barcode Scanner (lettore QR Code per Android)

Se sei in possesso di un dispositivo Android, devi installare Barcode Scanner, un’applicazione gratuita efficace che si basa sulle librerie open source ZXing. Essa è in grado di leggere i codici QR Code velocemente e senza difficoltà.

L’utilizzo di Barcode Scanner è immediato: una volta installata ed avviata l’applicazione, ti troverai subito davanti l’interfaccia di scansione: posiziona il QR code da scansionare ed attendi il risultato.

Se vuoi leggere il codice a barre di un libro, ti viene data la possibilità di effettuare una ricerca su Google o su Google Books. Per quanto riguarda il QR Code, questa app fornisce direttamente il link sullo schermo, così da poterlo visitare subito oppure condividerlo tramite e-mail o SMS.

Qr Code Reader By Scan (lettore di codici QR per iOS)

Possiedi un iPhone o un iPad ma la funzione del QR Code non è integrata? Questa è l’applicazione perfetta per la lettura di codici QR Code su dispositivi iOS. Grazie a questo lettore, puoi andare nei luoghi di origine dei prodotti e conoscere qualsiasi aspetto ed informazione che si nasconde dietro a questi codici.

La grafica dell’applicazione è semplice e molto user experience. L’app in sé è molto veloce ed occupa pochissimi MB. Anche in questo caso, il funzionamento è praticamente uguale all’app precedente.

apri l’applicazione; punta la fotocamera così da posizionare il codice QR Code al centro dell’inquadratura; attendi la rilevazione del contenuto. In questo caso, l’app potrebbe aprire automaticamente il link. Per evitare che venga aperto, vai nelle Impostazioni dell’app e premi ON sull’opzione “Chiedi prima di aprire”.

CodeTwo QR Code Desktop Reader & Generator

Da un PC Windows è possibile fare la scansione di un codice QR Code attraverso questo programma gratuito e semplice nell’utilizzo. Puoi far leggere un codice QR direttamente dallo schermo andando semplicemente a posizionare il cursore del mouse sull’area dove il QR Code è presente. Il programma localizzerà immediatamente l’immagine e la decodificherà.

Altrimenti puoi leggere un codice di questo tipo attivando la webcam del tuo pc o caricando un file. Se hai copiato un file negli appunti o se hai fatto uno screenshot di un codice QR, l’app ti permetterà di decodificare quei codici QR con un clic. CodeTwo QR Code Desktop Reader & Generator funge anche da generatore di codice QR. Ecco come generare un codice QR: