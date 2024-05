Ci sono vari trucchi da adottare per migliorare la ricezione dello smartphone in casa: ecco tutti gli accorgimenti utili

Migliorare la ricezione dello smartphone in casa è possibile. Quando il cellulare “non prende” e, quindi, non riesce a connettersi alla rete mobile del proprio operatore è necessario adottare alcuni accorgimenti che possono fare la differenza, garantendo una ricezione migliore e, quindi, la possibilità di effettuare e ricevere chiamate oltre che di connettersi alla rete dati in modo semplice e senza problemi. Ecco come migliorare la ricezione dello smartphone in casa.

Avvicinarsi alle finestre

Il primo trucco da adottare è semplice: in genere, il cellulare ha una ricezione migliore quando è vicino alle finestre. Quando si ha la necessità di effettuare una telefonata o si vuole essere reperibili, quindi, è meglio lasciare il dispositivo vicino a una finestra, in modo che il segnale della rete cellulare sia più forte, garantendo così una ricezione migliore.

Riavviare il telefono

In alcuni casi, i problemi di ricezione potrebbero essere temporanei, legati a un bug software ad esempio. Per questo motivo, per tentare di migliorare la ricezione può essere una buona idea andare a riavviare il telefono. In alternativa, è possibile attivare e poi disattivare, dopo qualche secondo, la modalità Aereo.

Installare un ripetitore di segnale

Un’opzione da considerare è rappresentata dall’utilizzo di un ripetitore di segnale, in grado di amplificare la rete in un’area. Dispositivi di questo tipo si trovano anche su Amazon e possono risultare decisivi per migliorare la ricezione in casa in tutte quelle situazioni in cui connettersi alla rete mobile è quasi impossibile. Allo stesso modo, per migliorare il Wi-Fi in casa è utile installare un nuovo ripetitore Wi-Fi.

Wi-Fi Calling

La tecnologia Wi-Fi Calling permette di utilizzare la rete Wi-Fi di casa per connettersi alla rete cellulare con il proprio smartphone. Alcuni operatori italiani la propongono senza costi aggiuntivi. Si tratta di un sistema ottimo per continuare a utilizzare il cellulare anche in quelle case in cui il segnale della rete mobile è assente oppure molto scarso.

Cambiare operatore

Alle volte, per migliorare la ricezione è necessario cambiare rete e, quindi, scegliere un operatore diverso. In Italia ci sono quattro operatori di rete (TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad) e vari operatori virtuali che si appoggiano a questi operatori. Provare a scegliere un provider differente può fare la differenza, migliorando in modo sensibile la ricezione in casa.

Cambiare smartphone

Gli smartphone non hanno tutti la stessa ricezione. Alcuni modelli, infatti, hanno una ricezione migliore rispetto ad altri per via di un’antenna di qualità superiore, ad esempio. Se il proprio cellulare non prende bene in casa, è utile valutare l’acquisto di un nuovo dispositivo. In questi casi, è consigliabile effettuare prima una ricerca online per verificare quali sono i modelli con la migliore ricezione.