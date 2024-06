Dalle frequenze, alla tipologia di banda, passando per il livello di sicurezza offerto: ecco cosa tenere in considerazione prima di comprare un extender Wi-Fi

Per migliorare la copertura della rete Wi-Fi in casa è utile ricorrere a un ripetitore di segnale Wi-Fi. Non tutti i dispositivi sul mercato sono uguali ed è necessario valutare diversi aspetti per scegliere il Wi-Fi Extender giusto per la propria casa.

Gli aspetti da considerare sono pochi ma fondamentali per poter individuare il modello più adatto alle proprie necessità. Per ottenere prestazioni migliori per la rete Wi-Fi chiamata a coprire un ambiente molto grande può essere utile scegliere un sistema Wi-Fi Mesh, più costoso ma più adatto a questo tipo di utilizzi rispetto a un più semplice ripetitore Wi-Fi.

Migliorare la copertura della rete Wi-Fi di casa con un Wi-Fi Extender è, in ogni caso, abbastanza semplice. Ecco, quindi, come scegliere il ripetitore di segnale Wi-Fi giusto.

Scegliere la tecnologia giusta

Non tutte le reti Wi-Fi sono uguali: per ottenere le prestazioni migliori è necessario puntare su modelli di ultima generazione. Attualmente, lo standard più recente delle reti Wi-Fi è il Wi-Fi 7 ma anche il Wi-Fi 6 è molto recente e diffuso. Per valutare il ripetitore giusto è necessario, quindi, partire da quest’aspetto e acquistare un prodotto moderno e in grado di offrire una connessione veloce e stabile. Meglio evitare, quindi, l’acquisto di un ripetitore Wi-Fi 5 o di generazioni precedenti.

Puntare sui ripetitori multi-banda

Per ottenere il massimo delle prestazioni da un ripetitore Wi-Fi è utile scegliere un dispositivo Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz) o, meglio ancora, un sistema a tre bande (con due bande a 5 GHz). In questo modo si elimina i problemi della banda da 2,4 GHz che deve fare i conti con il rischio di saturazione oltre che con il problema rappresentato dalle interferenze con altri dispositivi. Un ripetitore multi-banda, semplicemente, funzionerà meglio di uno a banda singola, con la possibilità di estendere il Wi-Fi garantendo anche una connessione veloce e stabile.

Valutare un sistema powerline

Per espandere la copertura del Wi-Fi è possibile ricorrere a un sistema powerline che permette di “trasportare” la connessione tramite la rete elettrica domestica. Il router viene collegato a un terminale powerline da inserire in una presa elettrica. In un’altra stanza sarà possibile collegare un altro terminale powerline che si connetterà, sfruttando la rete elettrica, al primo terminale e, quindi, al router per estendere la connessione in casa in modo semplice ed efficace. Un terminale powerline può generare una rete Wi-Fi aggiuntiva (attenzione, però; ci sono anche modelli dotati di sola porta LAN), riuscendo così a estendere la copertura in casa, per un accesso ad alta velocità in ogni angolo, grazie alla rete elettrica.