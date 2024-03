Come non vedere la pubblicità su Netflix

Fonte foto: sitthiphong / Shutterstock.com

Può capitare di dover fare i conti con un’interruzione pubblicitaria durante la visione di un contenuto su Netflix. Quest’eventualità è legata al tipo di abbonamento che si sta utilizzando per accedere al servizio. Dal 2023, infatti, Netflix ha introdotto per la prima volta un abbonamento con interruzioni pubblicitarie (e un prezzo ridotto) dopo una serie di test effettuati negli anni precedenti. Ecco, quindi, come eliminare la pubblicità da Netflix per vedere film e serie TV senza contenuti.

Perché ci sono pubblicità su Netflix?

Le pubblicità su Netflix vengono visualizzate, durante la riproduzione di un contenuto sulla piattaforma, soltanto nel caso in cui sia stato attivato l’abbonamento Standard con pubblicità che prevede un costo di 5,49 euro al mese. Si tratta di uno dei tre abbonamenti disponibili per accedere a Netflix.

Le caratteristiche di quest’abbonamento sono simili a quelle dell’abbonamento Standard (senza pubblicità e dal costo di 12,99 euro al mese), con la possibilità di guardare i contenuti con risoluzione di 1080p, a condizione di avere una connessione sufficientemente veloce.

La versione con pubblicità ha delle limitazioni (non è possibile accedere a Netflix da due dispositivi, una parte del catalogo non è disponibile, non è possibile scaricare i contenuti per la visione offline). L’abbonamento Standard con pubblicità di Netflix prevede circa 4 minuti di pubblicità ogni ora di visione. Si tratta di un valore medio che può variare in base a vari fattori.

Come eliminare le pubblicità su Netflix

Per eliminare la pubblicità su Netflix è necessario cambiare piano di abbonamento. Il modo più semplice per cambiare abbonamento è accedere a Netflix via browser web (collegandosi a netflix.com; in alternativa è possibile usare una delle app di Netflix) e poi selezionare uno dei profili inclusi nell’account. A questo punto è sufficiente premere in alto a destra e poi selezionare la voce Account.

Ora è necessario individuare la sezione Informazioni sul piano e premere su Modifica piano. Seguendo la procedura guidata è possibile effettuare il cambio di piano e, quindi, eliminare la pubblicità su Netflix. Le opzioni da considerare sono due: Standard, dal costo di 12,99 euro al mese, e Premium, con contenuti 4K inclusi, con un costo di 17,99 euro al mese.

Da notare che, dall’ottobre del 2023, non è più disponibile in Italia il piano Base senza pubblicità che costava 7,99 euro al mese. Come detto in precedenza, ora sono disponibili sono tre piani di abbonamento e solo due non hanno la pubblicità durante la riproduzione.