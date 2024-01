Come vedere Netflix in Italia da computer, smartphone e Smart TV

Fonte foto: MAXSHOT.PL / Shutterstock.com

Per vedere Netflix in Italia è necessario attivare un abbonamento alla piattaforma di streaming, scegliendo tra i piani disponibili, e utilizzare uno dei dispositivi compatibili con il servizio. Per accedere ai contenuti disponibili su Netflix basta un computer oppure uno smartphone (o un tablet) o anche una Smart TV. Via browser oppure scaricando l’app ufficiale (spesso preinstallata in molti dispositivi) è possibile guardare tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma dopo aver attivato un abbonamento. Da notare che, nel rispetto dei limiti fissati dalla sottoscrizione attiva, è possibile scaricare i contenuti di Netflix sul proprio dispositivo e vederli anche senza connessione.

Come vedere Netflix Italia da computer

Per vedere Netflix dal computer (Windows, macOS o ChromeOS) è sufficiente aprire il browser web e raggiungere il sito ufficiale della piattaforma, netflix.com, effettuando poi l’accesso con il proprio account. Netflix è accessibile da Chrome, Edge, Firefox, Opera e Safari (per macOS). Da notare, inoltre, che gli utenti Windows è disponibile anche un’app ufficiale di Netflix, scaricabile dal Microsoft Store.

Come vedere Netflix in Italia su smartphone

Per accedere ai contenuti di Netflix dal proprio smartphone (o dal tablet) serve installare l’app ufficiale del servizio. Chi ha un dispositivo Android trova l’app di Netflix sul Google Play Store. Per chi, invece, utilizza iPhone oppure iPad c’è la possibilità di accedere all’app di Netflix dall’AppStore. Da notare che Netflix è disponibile anche sui tablet Amazon Fire. Anche in questo caso, è sufficiente utilizzare l’app da scaricare dallo store. Per chi utilizza il servizio da un dispositivo collegato alla rete mobile è consigliabile verificare il consumo dati di Netflix durante l’utilizzo.

Come vedere Netflix su Smart TV

Netflix è disponibile anche su Smart TV. Il servizio, infatti, ha realizzato, nel corso degli anni, app ufficiali per tutti i principali sistemi operativi dedicati al settore delle Smart TV. Attualmente, è possibile scaricare l’app di Netflix (tramite lo store integrato della TV) per tutti i più recenti modelli di LG e Samsung oltre che per tutti i modelli più recenti con Android TV (o Google TV), sistema operativo utilizzato da diversi produttori (Sony, TCL e Xiaomi solo per citarne alcuni). L’app di Netflix è disponibile anche sulle Fire TV, realizzate da vari produttori utilizzando il sistema operativo di Amazon. L’app è disponibile anche su Smart TV VIDAA di Hisense.

Altri modi per vedere Netflix

Per accedere a Netflix è possibile utilizzare anche altri dispositivi. L’applicazione del servizio di streaming è disponibile, ad esempio su console Xbox e PlayStation oltre che su vari dispositivi Set-top box e chiavette da collegare al TV che utilizzano sistemi operativi come Android TV oppure Fire TV. Per guardare i contenuti presenti sulla piattaforma di streaming, quindi, è possibile utilizzare tanti dispositivi diversi.