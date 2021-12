Come ottenere il Super Green Pass dopo la dose booster

A partire dal prossimo 10 gennaio 2022 avere il Super Green Pass sarà necessario per svolgere tante attività che un “semplice” green pass non può garantire. Per ottenere la certificazione verde rafforzata bisogna aver completato il ciclo vaccinale oppure essere guariti dal Covid-19 da meno di sei mesi.

Chi ha ottenuto il Green Pass in questo modo è quindi già in possesso del Super Green Pass istituito dal governo, ma cosa accade quando ci si sottopone alla terza dose di vaccino anti-Covid? La risposta è semplice: devono scaricare un nuovo Super Green Pass aggiornato. Le persone che si sottopongono alla dose booster ricevono entro 48 ore, via SMS o tramite email, il codice AUTHCODE da usare per scaricare il certificato verde aggiornato e, soprattutto, rafforzato. Solitamente, la certificazione verde viene scaricata in automatico nelle app Immuni, IO e nel fascicolo sanitario elettronico regionale: l’utente riceverà una notifica quando il QR Code sarà disponibile. Se la notifica non arriva, sarà necessario scaricare manualmente il proprio Super Green Pass rilasciato dopo la terza dose di vaccino direttamente dal sito del governo. Ecco come fare per ottenere il Super Green Pass dopo la dose booster.

Super Green Pass: quanto dura e come averlo

Il Super Green Pass può essere ottenuto solo da coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione, cioè dopo la seconda o terza dose di vaccino anti-Covid. Anche chi è guarito dal Covid-19 da meno di 6 mesi può scaricare il Green Pass rafforzato.

Per quanto riguarda la validità, il Super Green Pass è valido per 9 mesi dopo la seconda o terza dose di vaccino, anche se si è contratta la malattia nonostante la vaccinazione. Se invece si è tra i non vaccinati guariti dal Covid-19, la durata della certificazione verde è di 6 mesi dall’avvenuta guarigione.

Chi ha ricevuto due dosi di vaccino oppure è guarito dal Covid-19 da meno di 6 mesi può continuare a utilizzare il proprio certificato come Super Green Pass. Quando però ci si sottopone alla terza dose di vaccino, bisogna scaricare una certificazione aggiornata con un nuovo QR Code che contenga le informazioni su quando è stata ricevuta la dose booster, che tipo di vaccino è stato somministrato e la nuova scadenza.

Super Green Pass e terza dose: come scaricarlo

Le modalità per ottenere il Super Green Pass dopo la terza dose di vaccino anti-Covid sono diverse. Solitamente, il nuovo certificato vaccinale viene rilasciato in automatico direttamente nelle app Immuni, nell’app IO e nel Fascicolo sanitario elettronico regionale dell’utente, che viene avvisato con una notifica. Sarà sufficiente accedere a una delle app oppure al proprio fascicolo sul sito della regione per scaricare il Green Pass rafforzato così ottenuto.

L’utente entro 48 ore dalla terza dose riceve anche un codice AUTHCODE, inviato tramite SMS o via email, che è necessario per scaricare manualmente il Super Green Pass dal sito del governo, che è raggiungibile cliccando qui. Per farlo, bisogna collegarsi al sito web, accedere all’area riservata usando l’identità digitale SPID, la carta di identità elettronica CIE o la tessera sanitaria. Poi, nella schermata che si apre, bisogna inserire il codice AUTHCODE ricevuto per ottenere il nuovo certificato vaccinale.

Super Green Pass: come recuperare il codice AUTHCODE

Può accadere in alcuni casi che nonostante la terza dose sia stata effettuata, l’utente non riceva né la notifica della disponibilità del certificato nelle app, né il codice AUTHCODE per scaricarlo manualmente.

In questo caso, sarà necessario accedere al sito del governo cliccando qui e recuperare il proprio codice AUTHCODE. L’utente dovrà inserire il proprio codice fiscale, il numero di tessera sanitaria, il tipo di evento che dà diritto al Super Green Pass, in questo caso la dose di richiamo della vaccinazione, e la data in cui è stata effettuata, inserire il codice di sicurezza e poi fare clic su Recupera AUTHCODE.

Una volta recuperato il codice, si potrà seguire la procedura già descritta sopra per scaricare manualmente il proprio Green Pass rafforzato.