Fonte foto: Sky

Come procede la serie tv di Harry Potter? Risale ormai a qualche mese fa la notizia che Warner Bros. Discovery ha chiuso un accordo con J.K. Rowling per realizzare una serie tv per HBO Max sul maghetto più famoso di tutti i tempi. Sappiamo già che la storia sarà basata sui romanzi e che dovrebbe essere composta da sette stagioni, che l’autrice dei libri sarà produttrice esecutiva e che il cast sarà completamente rinnovato. I tempi di realizzazione però si preannunciano lunghi e negli ultimi giorni è stato diffuso un ulteriore aggiornamento su questo fronte.

Le ultime novità sulle serie di Harry Potter

In una recente intervista il produttore David Heyman (che è nel team di produzione con a J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts) ha detto che «si è all’inizio dello sviluppo. Non abbiamo nemmeno assunto uno sceneggiatore per iniziare la fase di scrittura. Ed è un po’ presto (…) Speriamo sarà qualcosa di davvero speciale e ci darà un’opportunità di vedere i romanzi e di apprezzare una serie che esplora i libri più profondamente».

Si tratta di una notizia positiva o negativa? Sta probabilmente a ciascun fan deciderlo. Sicuramente vuol dire che bisogna armarsi di molta pazienza prima di sperare di vedere la serie in streaming. Ma significa anche che la serie tv di Harry Potter sarà realizzata con particolare cura e attenzione, senza fretta – o, almeno, l’intenzione è evidentemente questa. L’attore Daniel Redcliffe, che nei film è Harry Potter, ha dichiarato: «Per le persone che si erano arrabbiate perché erano stati tagliati degli elementi dai film, spero che finalmente avranno la possibilità di vedere la versione completa che volevano».

Il cast della serie di Harry Potter

Dato che siamo ancora ai primissimi stadi dello sviluppo, al momento non c’è nessuna informazione sull’ipotetico cast della serie tv di Harry Potter. Naturalmente però non sono mancate ipotesi, dichiarazioni e congetture su questo punto.

Natalia Tena, che nei film di Harry Potter interpreta Tonks, ha detto che le piacerebbe tornare nella serie reboot di HBO, magari nei panni di una professoressa. L’attore Joseph Fiennes ha invece fatto sapere che non esclude la possibilità di fare un’audizione per la serie.

Redcliffe, interpellato da Variety, ha detto: «Sono entusiasta del progetto come spettatore. Potrò apprezzarlo insieme a tutti gli altri, possibilmente, con una prospettiva leggermente diversa». L’attore ha escluso la sua partecipazione alla serie anche in un’altra intervista: «Da quello che capisco stanno cercando di iniziare da zero e sono certo che chiunque lo realizzerà vorrà lasciare il suo segno e probabilmente non voler capire come inserire un cameo del vecchio Harry da qualche parte (…) Non sto decisamente cercando in nessun modo di essere coinvolto. Ma auguro loro, ovviamente, tutta la fortuna al mondo e sono davvero eccitato nel passare il testimone. Ma non penso ci sia il bisogno che lo passi anche fisicamente».