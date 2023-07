Come recuperare PIN SIM Fastweb

Fonte foto: William Potter / Shutterstock.com

Recuperare il PIN della SIM Fastweb può essere, in alcuni casi, fondamentale. Una qualsiasi SIM Fastweb, per motivi di sicurezza, prevede la necessità di inserire il codice PIN per completare lo sblocco e poter utilizzare tutte le funzioni della SIM.

I clienti Fastweb hanno alcune opzioni per recuperare il PIN della SIM. In alternativa, è anche possibile recuperare il codice PUK che può essere utilizzato per risolvere il problema del PIN dimenticato e accedere così alla propria SIM Fastweb.

Ecco, quindi, come recuperare il PIN della SIM Fastweb:

Recuperare PIN Fastweb con l’imballaggio

Il modo più semplice per trovare il PIN della scheda SIM Fastweb passa dall’imballaggio della scheda SIM. Sulla tessera di plastica fornita insieme alla SIM (ha la grandezza di una carta di credito) è possibile recuperare sia il codice PIN sia il codice PUK.

Questa tessera può essere tornare utile e conviene, quindi, custodirla in un posto sicuro. Questa soluzione è valida sempre: per recuperare il PIN della scheda SIM, a prescindere dall’operatore, è possibile fare riferimento all’imballaggio fornito dall’operatore stesso.

Recuperare PIN Fastweb dall’Area Clienti

Ricorrendo all’Area Clienti MyFastweb è possibile recuperare facilmente sia il codice PIN che il codice PUK. Basta accedere al sito ufficiale di Fastweb (disponibile all’indirizzo fastweb.it) e scegliere poi l’opzione Area Clienti. Per effettuare l’accesso è necessario utilizzare le credenziali dell’account a cui è abbinata la SIM (comunicate da Fastweb a seguito dell’attivazione).

Chi non ricorda le credenziali d’accesso, dopo aver scelto l’opzione Accedi, può optare per Password dimenticata? e avviare così la procedura per l’aggiornamento della password. Completato il login, nella pagina principale dell’area MyFastweb è presente il tasto recupera PIN e PUK. Basta un clic per accedere al PIN e al PUK della propria SIM.

Recuperare PIN Fastweb con l’assistenza clienti

In caso di difficoltà nel recupero del PIN della SIM Fastweb sarà necessario contattare l’assistenza clienti dell’operatore. Ci sono vari modi per farlo:

chiamando al 192 193

chiamando al +39 3756004193 dall’estero

dall’estero tramite WhatsApp al 3756497700

al tramite la pagina Facebook

recandosi in un negozio Fastweb

Descritto il problema, l’addetto del Servizio Clienti Fastweb fornirà tutte le possibili soluzioni a disposizione dell’utente per recuperare il PIN della SIM Fastweb.

Cambiare PIN utilizzando il PUK della SIM Fastweb

I clienti Fastweb possono cambiare il PIN della SIM in modo molto semplice. Basta conoscere il codice PUK. Per completare il cambio è sufficiente digitare, tramite il tastierino numerico dello smartphone in cui è inserita la SIM, il codice **05*PUK*NUOVOPIN*NUOVOPIN# e poi premere il tasto per avviare la telefonata.

È possibile cambiare il PIN della SIM Fastweb anche senza inserire il codice PUK ma utilizzando il codice PIN da sostituire. In questo caso, il codice da digitare con il tastierino numerico è il seguente: **04*VECCHIOPIN*NUOVOPIN*NUOVOPIN#. Una volta confermata l’operazione, premendo il tasto per avviare la chiamata, il nuovo PIN sarà impostato.