Come recuperare PIN SIM TIM

Recuperare il PIN della SIM TIM è essenziale per poter utilizzare la SIM nel caso in cui sia ancora presente lo sblocco tramite codice PIN. Può capitare, ad esempio, di ritrovare in un cassetto una SIM TIM che richiede tale codice per garantire l’accesso ai servizi di telefonia forniti dall’operatore.

Il codice PIN è un codice strettamente personale che viene comunicato dall’operatore all’utente in fase di attivazione della SIM. Il codice, infatti, è riportato sul cartoncino della SIM Card fornita da TIM a seguito dell’attivazione di un’offerta.

Ecco, quindi, come recuperare il PIN di una SIM TIM:

Dove recuperare il PIN della SIM TIM

C’è un solo modo per recuperare il PIN della SIM TIM: l’operatore, infatti, non consente di recuperare questo codice tramite l’area clienti o l’app e non è nemmeno possibile richiederlo al Servizio Clienti (il codice è, infatti, strettamente personale). Per recuperare il PIN della SIM di TIM è necessario recuperare la tessera plastificata con cui l’operatore ha consegnato la SIM al cliente.

Su questa tessera sono riportati il codice PIN e il codice PUK della SIM. Entrambi i codici possono essere recuperati esclusivamente in questo modo. Non c’è un altro sistema messo a disposizione da TIM. Con altri operatori, invece, è possibile recuperare il PIN della SIM in vari modi, con la possibilità di cambiarlo conoscendo il PUK.

Come cambiare il PIN della SIM TIM

Se la tessera è disponibile, inoltre, è possibile cambiare il PIN della SIM TIM. Tale operazione, infatti, richiede l’inserimento del PUK. Per cambiare il PIN, dopo aver inserito la SIM nello smartphone, basta accedere al tastierino telefonico e digitare il codice seguente:

**05*PUK*PIN*PIN#

Bisogna sostituire a PUK il codice indicato sulla tessera mentre al posto di PIN bisogna inserire per due volte il nuovo PIN. Quindi, nell’ipotesi che il codice PUK sia 12345678 e che il nuovo PIN da inserire sia 9900, il codice da inviare a TIM sarà il seguente **05*12345678 *99009900#.

Il codice PUK è molto importante: inserendo un PIN errato per tre volte, infatti, la SIM TIM si blocca. Solo con il codice PUK sarà possibile sbloccare la SIM e tornare ad utilizzare il numero ad essa abbinato e i servizi telefonici di TIM. In caso contrario, infatti, bisognerà sostituire la SIM

Recuperare PIN SIM TIM senza il PUK

Senza la tessera plastificata e senza il codice PUK, non c’è modo di recuperare o cambiare il codice PIN della SIM TIM. Basterà inserire per tre volte un codice PIN errato per attivare il blocco automatico della SIM che ne renderà impossibile l’utilizzo.

A questo punto, l’unico modo per tornare ad utilizzare il proprio numero è di richiedere la sostituzione della SIM. Tale operazione può essere effettuata recandosi in un negozio TIM e portando con sé il proprio documento di identità e la vecchia SIM da sostituire.

L’operazione prevede un costo di 10 euro una tantum. Il numero di telefono sarà trasferito dalla vecchia SIM alla nuova che avrà un codice seriale della SIM diverso oltre che un nuovo codice PIN ed un nuovo codice PUK. Entrambi i codici saranno indicati sulla tessera plastificata fornita dal negozio. Per evitare nuovi problemi futuri, conviene conservare questa tessera oppure annotarsi i codici PIN e PUK.