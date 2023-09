Come registrare le chiamate con smartphone Huawei e Honor

Fonte foto: Karlis Dambrans / Shutterstock.com

Registrare le chiamate con uno smartphone Huawei o Honor è possibile. Bisogna, però, verificare il modello di smartphone in proprio possesso e, soprattutto, la tipologia di sistema operativo installata. Gli smartphone Huawei più recenti, infatti, non hanno i servizi Google e non possono accedere al Play Store.

Tramite l’AppGallery, lo store integrato nel dispositivo, è ugualmente possibile accedere a soluzioni per la registrazione delle chiamate. Con gli smartphone Honor, invece, c’è la possibilità di accedere al Play Store e ai servizi Google. Le opzioni per registrare le chiamate sono molteplici.

Prima di registrare una chiamata è utile cercare di capire se il proprio smartphone è intercettato. In più, la registrazione delle chiamate è comoda anche quando viene abbinata alla funzione per nascondere il numero di cellulare.

Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere sulla registrazione delle chiamate con smartphone Huawei e Honor.

Registrazione chiamate con smartphone Huawei

Gli smartphone Huawei non includono una funzione nativa per la registrazione delle chiamate. Sia i “vecchi” modelli con servizi Google e Play Store che i modelli più recenti, dotati di AppGallery e dei Huawei Mobile Services (HMS) non consentono la registrazione delle chiamate.

Per questo motivo, è necessario sfruttare applicazioni di terze parti, da installare direttamente dallo store integrato del dispositivo (Play Store oppure AppGallery). Una delle app più note per registrare chiamate con smartphone Huawei si chiama CallApp.

Quest’applicazione è disponibile su entrambi gli store e, quindi, può essere utilizzata sia dagli smartphone Huawei recenti che da quelli di qualche anno fa. La versione scaricabile dal Play Store dell’app è disponibile anche in una versione premium, senza pubblicità.

Alternativa da considerare sono Call Recorder e Cube ACR. Si tratta di app con tante recensioni positive e, quindi, molto affidabili. Il funzionamento è, grosso modo, sempre lo stesso. L’app di terze parti può gestire le chiamate e avviare la registrazione dell’audio.

Se Huawei dovesse attivare la funzione nativa di registrazione delle chiamate, invece, l’opzione in questione apparirà direttamente all’interno dell’app per la gestione delle chiamate. In questo caso, basta far partire una chiamata e premere il tasto apposito per avviare la registrazione.

Registrazione chiamate con smartphone Honor

Honor non è più un marchio di Huawei ma è ora un’azienda indipendente. Di conseguenza, gli smartphone Honor utilizzano Android con i servizi Google e la possibilità di accedere al Play Store e a tutte le app.

Anche se non c’è la funzione nativa per la registrazione delle chiamate su Honor, quindi, poter registrare una telefonata diventa possibile. Basta accedere al Play Store e installare una delle app disponibili per completare quest’operazione.

Anche in questo caso, una soluzione consigliata è CallApp, disponibile anche in versione premium, oppure app come Call Recorder e Cube ACR. Dopo aver scelto l’app da utilizzare, basta installarla, fornire tutte le autorizzazioni e iniziare subito a utilizzarla per la registrazione delle chiamate.