Fonte foto: Shutterstock

Ricaricare la batteria dello smartphone è un’operazione semplice ma può nascondere qualche insidia. Ci sono alcuni aspetti da non sottovalutare: per evitare di danneggiare la batteria, infatti, è opportuno adottare una serie di piccoli ma fondamentali accorgimenti che consentiranno una carica "tranquilla" e senza stress per un componente fondamentale dei dispositivi moderni. Ecco, quindi, come ricaricare correttamente la batteria dello smartphone.

Attenzione al livello di carica

La batteria va sotto stress se il livello di carica scende sotto il 20% o sale sopra l’80%. La soluzione giusta, quindi, è mantenere il livello di carica tra il 20% e l’80%, evitando, quando possibile, uscire al di fuori di questo range. Una ricarica oltre l’80% porterà a un incremento delle temperature che potrebbe danneggiar ei componenti interni del dispositivo.

Utilizzare solo caricabatterie di qualità

La scelta migliore per una carica corretta della batteria è quella di utilizzare solo caricabatterie di qualità, preferendo quello fornito dal produttore dello smartphone o modelli certificati per il funzionamento con il proprio dispositivo. Un prodotto troppo economico, infatti, potrebbe comportare problemi in fase di ricarica, con un rischio concreto di danneggiare la batteria, nel lungo periodo. L’uso di un caricabatterie di scarsa qualità è una delle cause della ricarica lenta dello smartphone.

Attenzione alle temperature

Quando si ricarica lo smartphone è opportuno evitare shock termici: in particolare, lo smartphone dovrebbe essere in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e non esposto ai raggi diretti del Sole. Solo in questo modo è possibile ricaricare il dispositivo senza un eccessivo incremento della temperatura che potrebbe causare un danno significativo ai componenti interni del dispositivo.

Evitare gli errori più comuni

Per ricaricare la batteria dello smartphone in modo corretto è fondamentale evitare alcuni errori molto comuni che potrebbero compromettere l’autonomia del dispositivo nel lungo periodo. Si tratta di pratiche sbagliate (nonostante spesso siano considerate soluzioni giuste e non dannose per la batteria) a cui è necessario rinunciare per non danneggiare la batteria e per tenere sempre sotto controllo le temperature.

Come ricaricare bene lo smartphone anche fuori casa

Per ricaricare lo smartphone fuori casa è necessario utilizzare un Power Bank. Non tutti i Power Bank sono uguali e alcuni sono prodotti scadenti che possono danneggiare la batteria nel lungo periodo. La scelta del miglior Power Bank da utilizzare per ricaricare lo smartphone fuori casa è fondamentale. Un caricabatterie portatile deve essere un prodotto di qualità e deve soddisfare tutti gli standard di ricarica più recenti utilizzati su smartphone. Qui di seguito è possibile consultare una selezione di prodotti di ottima qualità acquistabili su Amazon.

Power Bank da 10.000 mAh

Power Bank 24000mAh con 3 Uscite e 2 Ingressi Ricarica Rapida 22.5W Caricabatterie Portatile con USB C,Carica Batterie Portatile per Cellulare con Torcia, Powerbank Potente per iphone,Xiaomi,Samsung

Power Bank Ada 10.000 mAh compatibile con MagSafe

Power Bank da 33.800 mAh con 5 uscite e ricarica wireless