5 ragioni per le quali il tuo smartphone carica lentamente

Fonte foto: Shutterstock

Perché lo smartphone carica lentamente? Si tratta di una domanda che molti utenti si fanno in attesa che la batteria del proprio dispositivo si ricarichi al 100%. Le cause di una ricarica lenta della batteria dello smartphone possono essere diverse. In alcuni casi, alla base di questo “problema” può esserci un malfunzionamento dei componenti hardware dedicati alla ricarica.

Bisogna considerare anche la possibilità che il proprio smartphone non supporti la ricarica veloce della batteria, una funzione che, per il momento, viene proposta solo su alcuni modelli. Per evitare problemi, inoltre, è utile pulire la porta USB del cellulare di tanto in tanto.

Vediamo, quindi, alcune ragioni per cui lo smartphone carica lentamente:

Il cavo di ricarica

Il cavo di ricarica USB è l’accessorio più maltrattato dal possessore di ogni smartphone: piegato, intrecciato, tirato, lasciato al caldo e al freddo. Ognuna di queste operazioni crea spesso delle microlesioni al cavo che, alla lunga, ne riducono drasticamente la capacità di trasportare elettricità alla batteria del device al quale il cavo è collegato. In questi casi diventa necessario cambiare cavo.

Può essere utile provare a utilizzare un altro già in proprio possesso (o facendoselo prestare da un amico o un parente) prima di acquistarne uno nuovo. In questo modo è possibile accertarsi che il cavo sia, effettivamente, la causa della ricarica lenta.

La fonte di ricarica

Se il cavo è ok, ma lo smartphone si ricarica lentamente, allora dobbiamo andare a vedere da dove arriva l’elettricità trasportata dal cavetto. Se lo smartphone è collegato ad un laptop, ad esempio, è quasi certo che riceverà poca energia dalla porta USB: se non fosse così rischieremmo di scaricare il computer per caricare il cellulare o, peggio, di friggere la porta USB.

Se poi usiamo i caricatori wireless in standard Qi la ricarica potrebbe essere ancora più lenta perché questo standard, pur essendo molto comodo da usare, ancora non può trasferire molta energia in poco tempo. Nella maggior parte dei casi, per velocizzare la ricarica dello smartphone è necessario collegarsi direttamente alla presa elettrica.

Il caricabatterie

Se lo smartphone è collegato ad un classico caricabatterie da inserire nella presa a muro, e la ricarica è molto lenta, allora dobbiamo assicurarci che stiamo usando il caricabatterie più adatto al nostro dispositivo. Non è raro, infatti, avere a casa ben più di un caricabatterie (magari eredità dei vecchi smartphone) e usarne uno a caso per ricaricare il cellulare.

Il problema è che non tutti i caricabatterie sono uguali: ci sono quelli più potenti e quelli meno (di solito quelli più vecchi). Dalla potenza dipende la velocità di ricarica, sempre che lo smartphone supporti il wattaggio massimo del caricatore. La soluzione migliore è rappresentata dall’utilizzo del caricabatterie fornito in dotazione dal produttore dello smartphone.

La batteria dello smartphone

Se lo smartphone è vecchio, la causa della ricarica lenta è quasi certamente la batteria stessa. Con il tempo le celle a ioni di litio che compongono le batterie si degradano con due effetti negativi: scende la carica massima che la batteria può accumulare e salgono i tempi di ricarica. Anche il chip che regola l’ingresso dell’energia nella batteria, per evitare surriscaldamenti e scariche elettriche pericolose, potrebbe iniziare a dare qualche problema con l’età.

Non usare lo smartphone mentre lo carichi

Infine, l’ultimo motivo per il quale lo smartphone non ricarica velocemente potresti essere tu: se continui a usare il cellulare mentre è in carica gran parte dell’energia che entra nella batteria viene immediatamente utilizzata per tenere acceso e attivo il dispositivo. C’è poco da fare: se hai bisogno della batteria carica in poco tempo, allora devi smettere di usare il device mentre lo ricarichi.

Scegliere uno smartphone con ricarica rapida

Per risolvere il problema della carica lenta dello smartphone c’è un’ulteriore soluzione: cambiare dispositivo e puntare su un modello con supporto alla ricarica rapida, una tecnologia molto utile per ripristinare in tempi rapidi l’autonomia del proprio dispositivo.

Per verificare la velocità di ricarica di uno smartphone basta dare una rapida occhiata alla scheda tecnica. Il dato da analizzare è quello della potenza di ricarica ed è espresso in Watt (W). In linea di massima, una ricarica a velocità “standard” è da circa 20 W.

Per ottenere prestazioni nettamente superiori e ricaricare lo smartphone velocemente, invece, bisogna puntare su una ricarica da oltre 50 W. In questo modo, infatti, il tempo per ripristinare l’autonomia della batteria si ridurrà drasticamente.