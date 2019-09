Vuoi sapere con quale font è stato realizzato il logo di Amazon oppure quello di Facebook? In questa guida ti spiegheremo come riconoscere un font da un’immagine, un logo oppure un testo, attraverso siti web e applicazioni mobile. Così, la prossima volta che vedrai una scritta che ti piace potrai scoprire in un attimo con quali caratteri è stata realizzata attraverso il tuo device. Scopri con noi tutti gli strumenti che puoi utilizzare.

Come riconoscere un font tramite un sito web

Vediamo subito come riconoscere un font tramite i diversi servizi che si possono trovare in rete. Ecco quali siti puoi utilizzare.

WhatTheFont

È il servizio online che ti permette di caricare un’immagine e di trovare il font che è stato utilizzato oppure dei font simili a quello di tuo interesse. Ma come è possibile? Semplice, ti basta andare sulla pagina dedicata al servizio e trascinare l’immagine sulla finestra dove c’è scritto Drop an image here to identify the fonts!, poi cliccare sulla freccia Click here to identify the selected font! e attendere l’esito.

Font Matcherator

Si tratta di uno dei migliori siti per il riconoscimento dei caratteri da un’immagine. È sufficiente caricare una foto o un logo, per avere in breve l’elenco dei font simili.

WhatfontIs

Altro strumento che in pochi click trova il font da un’immagine. Devi solo caricare la foto con il carattere che vuoi identificare, regolare le impostazioni, cliccare su Trova un carattere e aspettare il risultato. L’esito di solito viene dato in meno di 10 secondi.

IdentiFont

Questo servizio per riconoscere font ti dà la possibilità di trovare un carattere di scrittura in base all’aspetto, al nome, alla somiglianza o al designer che lo ha creato.

FontSquirrel

È più di un semplice identificatore di font. Funziona allo stesso modo di WhatTheFont, ma ti dà anche la possibilità di scaricare qualsiasi font.

App per riconoscere un font

Se vuoi riconoscere font tramite il tuo smartphone, puoi usare una di queste applicazioni.

WhatTheFont

È l’app del servizio di cui ti abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Può riconoscere il carattere da una foto o da un’immagine presente nella galleria del tuo smartphone. L’applicazione è disponibile sia per i dispositivi Android che per quelli iOS.

Find my Font

Un’altra applicazione che rileva font da un’immagine in pochi secondi. Oltre a trovare il carattere che ti interessa, individua anche i font simili a quello che stai cercando. Anche questa app è disponibile sia per Android che per iOS.

Ora non ti scapperà più neanche un font. Che tu sia un graphic designer o un semplice curioso, da adesso in poi, tutte le volte che vedrai un carattere che ti piace, saprai come riconoscere un font da un’immagine, da un logo o da un testo con uno dei servizi o delle applicazioni che ti abbiamo presentato in questa guida.