Come risolvere l'errore "Connettività limitata o assente" di Windows

Fonte foto: Shutterstock

Quando tentiamo di configurare o eseguire una connessione di rete su un computer Windows potremmo visualizzare un messaggio d’errore che potrebbe essere “Connettività limitata o assente“. Le possibili cause alla base del problema tecnico registrato sono diverse ed è necessario effettuare una serie di controlli per identificare l’origine del problema e adottare le necessarie contromisure per tornare a navigare. Vediamo tutte le verifiche da fare per risolvere l’errore Connettività limitata o assente di Windows:

Provare a riavviare

La prima cosa da fare quando c’è un problema di rete è sempre provare a riavviare il sistema. I tentativi da fare sono due: è possibile riavviare il computer Windows, per eliminare eventuali bug temporanei emersi all’interno del sistema, oppure provare a riavviare il modem router incaricato di gestire la connessione.

Su Windows 10 e Windows 11, a causa della presenza della funzionalità Avvio Rapido, per eliminare eventuali errori nel sistema è fondamentale riavviare il PC in quanto quest’operazione consente di spegnere sul serio Windows, eliminando la procedura rapida di avvio, denominata anche “Fast Boot”.

Bisogna anche verificare se il problema è legato solo al computer o se è diffuso su tutti i dispositivi collegati alla rete di casa. In questo secondo caso, infatti, il problema potrebbe essere della rete dell’operatore e potrebbe essere necessario contattare l’assistenza tecnica del proprio provider per ottenere il supporto necessario.

Verifica dei cavi

Se per connetterci usiamo un cavo Ethernet è meglio controllarlo e assicurarci che il filo sia ben collegato tra computer e router. Inoltre, verifichiamo che la porta Ethernet del modem non presenti dei danni. Se tutto sembra a norma usiamo, se lo possediamo, un altro cavo Ethernet. Magari potrebbe essere quest’ultimo la causa dei problemi.

Dal prompt dei comandi

Se i problemi persistono allora possiamo provare a risolvere l’errore manualmente dal Prompt dei comandi di Windows. Qui inseriamo il comando: “netsh int ip reset C:\logreset.txt”. Questo consente di ripristinare lo stack TCP/IP. TCP (Trasmission Control Protocol)/IP (Internet Protocol) è l’insieme dei protocolli di trasmissione usati per l’interscambio di dati su Internet. Dopo aver eseguito questi comandi è sempre necessario un riavvio.

Errore Wi-Fi

Se l’errore “Connettività limitata o assente” viene visualizzato nella sezione del Wi-Fi è possibile che la Rete sia stata disabilitata in automatico dal computer. Basta riattivare il Wi-Fi per connettersi nuovamente a Internet cliccando sull’icona delle reti Wi-Fi presenti in basso a destra oppure andando in Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi.

Aggiornare i driver della scheda di rete

I problemi di connettività di Windows potrebbero essere legati alla scheda di rete che potrebbe necessitare di un aggiornamento dei driver per tornare a funzionare correttamente. Per effettuare questa verifica è possibile premere tasto Windows + S e poi digitare Gestione Dispositivi, cliccando sull’icona che apparirà dai risultati di ricerca.

Nella nuova finestra, bisognerà andare in Schede di rete e individuare la scheda utilizzata. Se la scheda risulta essere disabilitata, sarà necessario riabilitarla, cliccando con il tasto destro del moue e poi scegliendo l’opzione apposita.

Per verificare la disponibilità di nuovi driver, invece, è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse e poi scegliere Aggiorna driver. È anche possibile trovare gli ultimi driver disponibili dal sito del produttore (basta una semplice ricerca su Google), scaricarli e installarli.