Come ritrovare il tuo telefono Android perduto o rubato con Google

Ritrovare un telefono Android è possibile, sia in caso di dispositivo smarrito che nel caso in cui sia stato rubato. È necessario, però, che lo smartphone sia stato configurato correttamente, in modo tale da poter utilizzare il servizio gratuito Trova il mio dispositivo che consente di rintracciare la posizione dello smartphone Android collegandosi, via browser web, a un’applicazione messa a disposizione da Google. Vediamo come fare:

Passaggi preliminari

Per poter ritrovare uno smartphone Android (individuandone la posizione da remoto) è necessario completare alcuni passaggi preliminari. Per prima cosa, è necessario aver effettuato l’accesso allo smartphone con il proprio account Google. Per verificare che il login sia stato effettuato basta andare in Impostazioni > Google sul proprio smartphone. L’account deve essere sempre protetto da una chiave d’accesso forte in modo da scongiurare il rischio di furto della password del proprio account Google.

A questo punto, bisogna verificare di aver attivato la geolocalizzazione. Anche in questo caso, la procedura è semplice. Bisogna andare in Impostazioni > Posizione sullo smartphone e controllare che la rilevazione della posizione sia attiva. È necessario anche controllare di aver attivato Trova il mio dispositivo.

Tale verifica avviene sempre dall’app Impostazioni dello smartphone, andando in Sicurezza e privacy > Strumenti per la ricerca di dispositivi e accertandosi di aver selezionato On sotto la voce Trova il mio dispositivo. Ora bisogna raggiungere questa pagina web e (dopo aver effettuato il login con il proprio account Google, lo stesso utilizzato sul telefono) verificare di aver spuntato la casella sotto la colonna Mostra nei menu.

Come rintracciare lo smartphone Android

Completati tutti i passaggi preliminari, è ora possibile ritrovare il proprio smartphone Android nel caso in cui questo venga smarrito o rubato. Per rilevare la posizione basta accedere alla web app Trova il mio dispositivo dopo aver effettuato il login con il proprio account Google. In alternativa, è possibile scaricare l’app Trova il mio dispositivo su un altro smartphone o su un tablet Android.

Una volta effettuato l’accesso all’app, basta selezionare il proprio dispositivo e attendere pochi secondi che il sistema lo localizzi sulla mappa. Sfruttando le informazioni di Google Maps e gli ultimi dati di posizione forniti dallo smartphone, sarà possibile individuarne la posizione da remoto.

Il servizio include alcune funzioni come Riproduci audio, utile ad esempio per ritrovare in casa lo smartphone dopo averne silenziato l’audio, e Proteggi dispositivo, che permette di bloccare lo smartphone da remoto, rendendolo inaccessibile senza l’inserimento del PIN o del codice di sblocco e effettuando il logout dal proprio account.

C’è poi anche una terza opzione: Ripristina i dati di fabbrica del dispositivo. In questo modo è possibile cancellare tutti i dati presenti sul dispositivo, andando a formattare lo smartphone ed evitare che questi finiscano in mani di terzi non autorizzati.