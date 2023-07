Ritrova l'auto parcheggiata con Google Maps

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Grazie a Google Maps è possibile ritrovare il punto esatto dove è stata parcheggiata l’auto. Si tratta di una funzionalità facile da utilizzare: bastano pochi secondi per aggiungere un promemoria alla mappa in modo da poter recuperare, in qualsiasi momento, la posizione esatta dell’auto.

Il sistema è utilissimo, soprattutto quando si parcheggia in una zona nuova, e permette di ritrovare l’auto senza problemi. Ritrovare l’auto parcheggiata con Google Maps è possibile sia utilizzando l’app Android che l’app iOS. Per gli utenti Android, inoltre, c’è la possibilità di utilizzare l’Assistente Google per recuperare subito la posizione di parcheggio.

Ecco, quindi, come usare Google Maps per ritrovare la posizione dell’auto parcheggiata.

Come rintracciare la macchina su Android

Per ritrovare l’auto parcheggiata con Google Maps su Android è possibile fissare un promemoria sulla mappa. Bastano pochi secondi. Una volta parcheggiata l’auto, infatti, basterà aprire Google Maps e verificare che l’app stia rilevando con precisione la propria posizione.

A questo punto, è sufficiente premere sul puntino azzurro mostrato al centro della mappa (che identifica la propria posizione attuale). Nel nuovo menu contestuale “La tua posizione” ci saranno varie opzioni. Quella da utilizzare in questo caso è Salva parcheggio.

Una volta premuto questo tasto, Google Maps applicherà alla posizione un indicatore con il simbolo P, denominato Posizione del parcheggio. In qualsiasi momento, premere su questo indicatore e poi su Indicazioni per ricevere le indicazioni da seguire in modo da ritracciare la macchina parcheggiata.

Grazie alla cronologia delle posizioni di Google Maps e alle funzionalità aggiuntive come il promemoria per il parcheggio è, quindi, possibile sfruttare al massimo l’applicazione di navigazione di Google, rendendo una delle app più utili sullo smartphone. È anche possibile utilizzare Google Maps per evitare il traffico.

Come rintracciare la macchina su iOS

La stessa funzione è disponibile anche su Google Maps per iPhone. Anche in questo caso, dopo aver parcheggiato, bisogna aprire l’app delle mappe di Google e toccare il punto azzurro che identifica la propria posizione in quel momento.

Per fissare il promemoria, quindi, basterà scegliere l’opzione Imposta come posizione parcheggio. Tale posizione resterà memorizzata in Google Maps e potrà essere utilizzata per ritrovare, rapidamente, l’auto parcheggiata.

Ricordare dove è stata parcheggiata l’auto con l’Assistente Google su Android

Il sistema per non dimenticare la posizione dell’auto parcheggiata si integra anche con l’Assistente Google disponibile su smartphone Android. Per recuperare rapidamente la posizione dell’auto parcheggiata, quindi, basterà dire “Ok Google” e poi “dove ho parcheggiato?“.

In pochi secondi, l’Assistente, dopo aver consultato le informazioni salvate dall’utente in Google Maps, fornirà una risposta all’utente, mostrando la posizione dell’auto parcheggiata sulla mappa. Basta toccare l’immagine per accedere a Google Maps e ricevere le indicazioni per raggiungere il luogo di parcheggio.