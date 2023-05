Come sarà Huawei MatePad Air

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Di recente Huawei ha annunciato ufficialmente sui social network cinesi l’arrivo del nuovo MatePad Air che dovrebbe essere il primo di una nuova generazione di dispositivi prodotti dall’azienda. L’evento di presentazione ufficiale per il mercato cinese è fissato al prossimo 18 maggio, intanto grazie al lavoro di diversi leaker sul web è stato possibile dare un primo sguardo alla probabile scheda tecnica del dispositivo che avrà un processore Qualcomm Snapdragon 888 e, per la prima volta in casa Huawei, un rapporto di forma 3:2.

Huawei MatePad Air: come sarà

Tra le indiscrezioni sul nuovo Huawei MatePad Air, svettano quelle condivise dall’analista Isa Marcial (@isa_marcial su Twitter), che parla di un display LCD da 11,5 pollici con risoluzione 2,8K e refresh rate fino a 144 Hz. Come già anticipato, il dispositivo avrebbe un rapporto di forma di 3:2, un dettaglio che lo renderebbe molto più simile ai tablet prodotti dalle varie aziende concorrenti.

Per il processore i vari rumor sul web indicano un Qualcomm Snapdragon 888, ben noto per le sue performance sui diversi dispositivi su cui è installato, ma non certo uno dei chip più recenti in commercio. Inoltre, stando sempre alle indiscrezioni dei leaker, Huawei sarebbe riuscita ad ottimizzare il processore con la tecnologia proprietaria che garantirebbe il supporto al refresh rate che varia in base ai diversi giochi disponibili.

L’unico dubbio al riguardo è quello sulle temperature elevate che, in più di un’occasione, sarebbero state rilevate dagli utenti, anche se generalmente un tablet, viste le dimensioni più generose, dovrebbe garantire una migliore dissipazione del calore.

Non sono disponibili, al momento, indicazioni più precise sulla RAM e sullo spazio di archiviazione ma, nel caso della versione standard del MatePad (in foto) è disponibile il solo taglio 6/128 GB, per cui non si esclude che questo nuovo tablet possa avere una capacità maggiore, magari arrivando a 8/256 GB.

Anche per il comparto fotografico non sono disponibili informazioni confermate anche se i rumor parlano di una singola fotocamera posteriore con flash LED e di una anteriore per le videochiamate.

Le indiscrezioni parlano anche di una batteria da 8.300 mAh con ricarica cablata da 40W. Infine il sistema operativo in dotazione, come ben noto, sarà HarmonyOS 3.1.

Huawei MatePad Air: quanto costerà

Come detto in apertura il nuovo Huawei MatePad Air sarà presentato ufficialmente per il mercato cinese il prossimo 18 maggio e, al momento, non ci sono indicazioni su quando sarà fisicamente disponibile e sull’eventuale arrivo sui mercati esteri.

Per il prezzo è difficile fare previsioni, anche se la serie regolare di MatePad nella versione 2023 (in foto d’apertura) è disponibile anche in Italia a un prezzo di 399,90 euro per l’unica versione disponibile da 6/128 GB e con un ben più vecchio chip Snapdragon 865.