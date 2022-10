Come sarà iPhone SE 4 e quando lo vedremo

Iniziano a girare i primi rumor su iPhone SE 4, la prossima versione dell’iPhone "economico" che Apple notoriamente realizza riciclando parti di vecchi smartphone e unendole a componentistica moderna. Il prossimo modello, finalmente, dovrebbe dire addio all’anacronistico design ereditato da iPhone 8 ancora presente nell’attuale iPhone SE 3 (2022). Quindi stop alle cornici enormi e benvenuto (!) notch anche sul melafonino entry level che, da una parte, avrà uno schermo più grande ma, dall’altra, avrà ancora un display LCD.

iPhone SE 4: i rumor

Alcune settimane fa Ross Young di DSCC (Display Supply Chain Consultants) aveva preannunciato che iPhone SE 4 avrà uno schermo LCD di dimensioni comprese tra 5,7 e 6,1 pollici.

Young di solito è affidabile, perché è un esperto della catena di produzione dei display e dal display, chiaramente, dipende la gran parte delle caratteristiche di uno smartphone.

Dal display dipendono dimensioni e peso, ma non solo: se le dimensioni sono grandi ci sarà spazio per una grande batteria, ad esempio. La questione dello schermo, quindi, non è solo una curiosità: è fondamentale per capire come sarà iPhone SE 4.

Gli ultimi rumor, quindi, confermano quanto ipotizzato da Ross Young: iPhone SE 4 avrà un display LCD, da 6,1 pollici, con notch grande nella parte alta e con un design generale ricavato da quello di iPhone Xr del 2018.

Ma non solo: iPhone SE 4 avrà ancora il Touch ID, ma non essendoci più una grande cornice attorno allo schermo questo componente sarà integrato nel tasto di accensione del telefono. Tutti gli esperti, compreso il noto Ming-Chi Kuo, concordano nel credere che iPhone SE 4 non avrà lo sblocco con il volto Face ID.

iPhone SE 4: quando arriva

Tutte queste informazioni hanno un senso oggi, ma ne avranno un altro nel 2024, anno in cui è previsto il lancio del nuovo iPhone SE 4. Il motivo di questa differenza è molto semplice: se già oggi a tutti coloro che frequentano il mondo Android sembra surreale che Apple venda un telefono con schermo LCD al prezzo di 559 euro in Italia, ancor di più lo sembrerà nel 2024.

Se aggiungiamo che il design sarà quello di sei anni prima, il tutto sarà talmente surreale che, forse, non sarà realmente possibile. Anche perché non c’è nessun segnale sul fatto che Apple andrà ad abbassare il prezzo di iPhone SE 4, anzi: è probabile il contrario.

A questo punto, quindi, invitiamo i lettori a prendere queste indiscrezioni con le dovute cautele, anche se vengono da fonti solitamente affidabili. A rigor di logica, infatti, Apple avrebbe una scelta molto più semplice: basare iPhone SE 4 non su iPhone Xr, ma su iPhone 12 mini, un telefono con schermo OLED da 5,4 pollici che è stato lanciato a 839 euro e ha venduto pochissimo, ma che a 250 euro in meno avrebbe decisamente più senso.