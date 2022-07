Come sarà l'Apple Watch "estremo"

Il nuovo smartwatch Apple Watch Series 8 è atteso al debutto a inizio autunno e il particolare che sta destando molto interesse tra i fan e gli esperti del settore, è la versione rugged, annunciata da Mark Gurman di Bloomberg, il cui nome resta ancora un mistero. Sappiamo, secondo le informazioni condivise da Gurman, che questo nuovo dispositivo Apple destinato agli sportivi professionisti e agli appassionati di sport estremi potrebbe avere una cassa in acciaio o titanio per garantire la massima resistenza agli urti.

Inoltre, il nuovo orologio avrà uno schermo notevolmente più ampio e più resistente e una batteria più capiente, quindi più autonomia. Provvisoriamente il nome dato dai fan della mela morsicata è Apple Watch Extreme Sports. Chi indosserà l’Apple Watch Serie 8 Extreme Sports (o "rugged", che dir si voglia) avrà la necessità di portare al polso un dispositivo in grado di seguire e monitorare l’attività fisica. Con l’obiettivo di cogliere tutti quei segnali di stress, dal battito cardiaco alla saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) alla temperatura, che possano fornire un quadro completo della situazione fisica. Infine, gli altri due modelli attesi sono l’Apple Watch Series 8 Standard e l’Apple Watch SE di terza generazione.

Apple Watch Series 8 rugged: come sarebbe

Come sappiamo Apple è sempre molto riservata riguardo ai nuovi prodotti in uscita. Ci sono, però, molte informazioni non ufficiali provenienti da fonti abbastanza attendibili che ci dicono come potrebbe essere il nuovo smartwatch Apple Watch Series 8 Extreme Sports.

Il display sarà quasi di 2 pollici e pertanto leggermente più grande del display da 1,9 pollici dell’attuale Apple Watch Series 7 (in foto) e del previsto Apple Watch Series 8 standard. Si dice debba disporre di circa il 7% in più di area dello schermo rispetto all’Apple Watch Series 7 da 45 mm. La risoluzione del display sarebbe perciò di 410 x 502 pixel.

Apple potrebbe utilizzare l’area dello schermo più grande per mostrare più informazioni o più quadranti. Il che spiegherebbe come mai Apple abbia aggiunto diverse nuove funzionalità dedicate al fitness all’interno del nuovo sistema operativo watchOS 9.

Apple Watch Series 8 Rugged: disponibilità e prezzo

A Cupertino le bocche sono cucite. Ma secondo notizie non ufficiali il nuovo smartphone Apple Watch Series 8 Extreme Sports potrebbe essere ragionevolmente presentato a metà settembre assieme agli altri due orologi della serie: l’Apple Watch Series 8 Standard e l’Apple Watch Series 8 SE.

Riguardo il prezzo: considerato che il nuovo orologio che sarà confezionato con materiali più robusti dell’attuale Apple Watch Series 7, e che probabilmente avrà più certificazioni, possiamo dedurre che sarà anche più caro.