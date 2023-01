Come sarà Moto Edge 40 Pro

Sono ormai molte settimane che sul web si rincorrono voci sul lancio imminente sul mercato europeo del nuovo Motorola Moto Edge 40 Pro, che altro non dovrebbe essere se non il Moto X40 (in foto) che il brand cinese, attualmente di proprietà di Lenovo, ha lanciato lo scorso mese in madre patria. L’anno scorso non ci furono differenze tra il Moto X30 cinese e il Moto Egde 30 Pro internazionale, quindi possiamo supporre che anche quest’anno ci troveremo di fronte ad un semplice cambio di nome, ma non di sostanza.

Moto Edge 40 Pro, design accattivante

Il leaker Appuals ha pubblicato dei render del Moto Edge 40 Pro in arrivo in Europa. Da queste immagini si evince che appunto quest’ultimo è proprio il Moto X40, almeno esteticamente. Infatti anche la versione europea ha cornici molto sottili e quindi uno schermo che copre quasi per interno la parte frontale.

Quest’ultimo dovrebbe essere un OLED curvo con dimensione pari a 6,67 pollici e risoluzione Full HD+. Il refresh rate dovrebbe arrivare a ben 165 Hz mentre sotto questo pannello, che è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus, c’è il sensore di impronte digitali.

Le specifiche hardware di Moto Edge 40 Pro, se saranno le stesse del Moto X40, vedranno la presenza di un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0, non espandibile.

Di alto livello il comparto fotografico, racchiuso un’isola nella parte posteriore in alto a sinistra, che dovrebbe contare su un sensore principale da 50 MP, un ultra grandangolare sempre da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 2x.

Ma il verro "plus" di questo smartphone è la selfie camera celata nel foro al centro del display nella zona frontale, che, se confermata, sarà da ben 60 MP.

La batteria, da 4.600 mAh, avrà una ricarica rapida da ben 125W e quella wireless da 15 W. Ovviamente lo smartphone arriverà con Android 13 come sistema operativo, con la solita interfaccia proprietaria Motorola MyUI 5.0, molto leggera e scattante perché personalizzata al minimo rispetto ad Android stock, come ci ha da sempre abituato l’ex produttore americano, ora cinese.

Moto Edge 40 Pro: disponibilità

Motorola, o meglio Lenovo, non ha ancora reso noto se e quando lancerà il modello Edge 40 Pro sul mercato internazionale. Alcuni rumor recenti ci fanno sapere che ci potrebbe essere la possibilità che il brand scelga il prossimo Mobile World Congress in programma a fine febbraio a Barcellona per svelarlo al pubblico europeo.

Se questo dovesse accadere, sarà proprio in questa occasione che verrà svelato anche il prezzo, che attualmente in Cina parte da 456 euro per la versione 8/128 GB per arrivare a 577 euro per il modello top da 12/512 GB. Per confronto, l’anno scorso, Motorola Egde 30 Pro arrivò in Italia a 849 euro in versione 12/256 GB e con le cuffiette Vervebuds 800 in omaggio