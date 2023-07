Come sarà Motorola Moto g14 e quando arriva

Fonte foto: Motorola

Motorola sta per lanciare un nuovo smartphone di fascia ecoomica: le ultime indiscrezioni apparse online in queste ore anticipano, infatti, l’arrivo sempre più vicino del nuovo Motorola Moto g14. Lo smartphone ricoprirà il ruolo di entry level per la serie Moto G di Motorola, provando a sostenere la crescita del brand sul mercato grazie ad un buon rapporto qualità/prezzo ed andando a rimpiazzare il Moto g13 (in foto) lanciato ad inizio 2023.

Motorola Moto g14: come sarà

Il nuovo Motorola Moto g14 è già al centro di diversi rumor che ci anticipano, almeno in parte, le specifiche tecniche. Il processore sarà un chip Octa-Core al momento non identificato al 100%: potrebbe essere un MediaTek Helio, quindi un SoC con modem solo 4G e senza il supporto al 5G. Il Moto g13 attuale, d’altronde, ha proprio un MediaTek Helio G85 4G.

Il display del nuovo smartphone di Motorola dovrebbe essere un IPS LCD, da 6,5 pollici e con foro per la fotocamera anteriore. Tra le specifiche ci sarà spazio per 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Possibile, ma ancora da confermare, l’arrivo di una variante con più RAM. La memoria di archiviazione, invece, sarà UFS 2.2, una soluzione in linea con il posizionamento di mercato entry level.

Prevista anche una doppia fotocamera posteriore: il sensore principale sarà da 50 Megapixel mentre per il sensore secondario non ci sono informazioni, ma potrebbe essere il solito sensore da 2 Megapixel per le macro o la rilevazione della profondità di campo. Moto G13, invece, ha una configurazione a 3 sensori: 50+2+2 MP.

Confermata anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh di capacità, che dovrebbe garantire un’autonomia ben superiore alla media. Non ci sarà la ricarica rapida: come già avvenuto per il g13, infatti, la potenza di ricarica dovrebbe fermarsi a 20 W.

Per quanto riguarda il sistema operativo e il software, infine, il nuovo Motorola Moto g14 arriverà sul mercato con Android 13 arricchito dalle tradizionali personalizzazioni di Motorola (molto limitate, come piace al pubblico del brand). Nel corso dei mesi successivi al lancio, arrivara certamente l’aggiornamento almeno ad Android 14.

Quando arriva il nuovo Motorola Moto g14

Le indiscrezioni sul nuovo Motorola Moto g14 confermano un possibile lancio imminente. Lo smartphone, quindi, potrebbe essere una delle novità di Motorola per il terzo trimestre dell’anno in corso con un possibile lancio globale programmato entro settembre, anche per il mercato italiano.

Non ci sono ancora informazioni sul prezzo. Il nuovo modello, però, dovrebbe caratterizzarsi per un posizionamento simile al suo diretto predecessore, il Moto g13, arrivato sul mercato italiano lo scorso gennaio con un prezzo di listino pari a 189,90 euro. Se così fosse, per come sta andando il mercato smartphone nel 2023, si tratterebbe di un buon prezzo.