Come sarà OnePlus Nord CE4

Il nuovo OnePlus Nord CE4 sarà presentato ufficialmente il prossimo 1° aprile in India, il nuovo low-cost dell’azienda cinese è pronto a diventare un best buy

Fonte foto: OnePlus

OnePlus Nord CE4 è il nuovo smartphone economico dell’azienda cinese che sarà presentato in India il prossimo 1° aprile. Nelle scorse ore, il dispositivo ha monopolizzato l’attenzione del web prima con alcune indiscrezioni condivise dal leaker indiano Ishan Agarwal e poi facendo la sua comparsa sulla pagina ufficiale di OnePlus, che ha permesso agli utenti di scoprire buona parte della scheda tecnica del dispositivo.

Da quel che vediamo, si tratta di un ottimo low-cost che, al giusto prezzo, potrebbe diventare davvero il nuovo best buy, anche se forse arriverà in versione global.

OnePlus Nord CE4, cosa sappiamo

La scheda tecnica del nuovo OnePlus Nord CE4 è frutto di indiscrezioni condivise su X e alcune conferme provenienti dalla pagina ufficiale di OnePlus. Stando a queste, dunque, sappiamo che questo smartphone ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 con 8 GB di RAM e due tagli di memoria disponibili, con 128 e 256 GB, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Come si vede dalle foto ufficiali, le fotocamere disponibili sono due, ma non ci sono ancora le specifiche ufficiali. Secondo le indiscrezioni, si tratta di un sensore principale da 50 MP (probabilmente un Sony LYT-600) e un secondo sensore ultra-grandangolare da 8 MP (probabilmente un Sony IMX355). La selfiecamera sarà da 16 MP.

Ancora nessuna informazione ufficiale sulle opzioni di connettività, tuttavia conoscendo il processore in dotazione sappiamo che OnePlus Nord CE4 ha il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C e le varie opzioni di geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Non dovrebbe mancare neppure il chip per l’NFC.

Come si legge sul sito ufficiale la batteria ha una capacità di 5.500 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 100 W. Infine il sistema operativo dovrebbe essere Android 14 con interfaccia utente OxygenOS 14.

OnePlus Nord CE4, quando esce

Stando a quanto condiviso sul sito ufficiale dell’azienda cinese, il nuovo OnePlus Nord CE4 sarà presentato ufficialmente in India il prossimo 1° aprile e sarà disponibile in due colorazioni: Celadon Marble e Dark Chrome.

Ancora incerto il prezzo consigliato ma, stando ai rumor trapelati sul web, la versione 8/256 GB dovrebbe costare 27.999 rupie indiane che, al cambio attuale, corrispondono a 311,44 euro.

Nessuna informazione nemmeno sull’arrivo di una versione global ma visto che il precedente OnePlus Nord CE3 non è mai arrivato nel nostro paese (se non in versione Lite) non si esclude che anche a questo device tocchi la stessa sorte.