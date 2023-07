Come sarà Realme C51 e quando arriva

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Realme C51 è il nuovo smartphone low-cost della serie C di Realme che poche ore fa ha fatto la sua comparsa in rete, con un tweet condiviso dal noto leaker indiano Paras Guglani. Le informazioni al riguardo sono ancora piuttosto scarne ma trattandosi di un dispositivo entry-level è più che probabile che non avrà una scheda tecnica così avanzata ma che, anzi, potrebbe fare di tutto per mantenere i costi bassi e rivolgersi, dunque, a una fetta di utenti piuttosto importante.

Realme C51: come sarà

Le prime indiscrezioni sul nuovo Realme C51 riguardano la presunta scheda tecnica del dispositivo, anticipata in minima parte dal tweet di Paras Guglani. Sullo schermo non sono state fornite informazioni ufficiali ma dal poco che è trapelato sul web, dovrebbe essere presente la Mini Capsule, l’ormai celebre risposta di Realme alla Dynamic Island di Apple, vista per la prima volta sul Realme C55 (in foto). Per chi non lo sapesse questa funzione altro non è che uno spazio posto nella parte superiore del display dove l’utente può visualizzare notifiche e informazioni sullo stato dello smartphone.

Non ci sono conferme nemmeno riguardo al processore ma, per confronto, il C55 ha un Mediatek Helio G88. Inoltre, dalle indiscrezioni risulta che Realme C51 avrà 8 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Come è evidente, si tratta di una configurazione molto poco attuale, ed è più che probabile che siano disponibili anche altri tagli di memoria che potrebbero arrivare fino a 256 GB, probabilmente espandibili tramite microSD.

Sul comparto fotografico i rumor parlano di una configurazione a doppia fotocamera più il modulo del flash LED. La selfiecamera, invece, dovrebbe essere incastonata nel notch, proprio al centro della Mini Capsule. Stando alle prime certificazioni apparse sul web il Realme C51 avrà una batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata a 33W. Il sistema operativo, invece, dovrebbe essere Android 13 con interfaccia proprietaria Realme UI 4.0.

Realme C51: quando arriverà

Nel suo tweet Paras Guglani non ha parlato di una data d’uscita ufficiale ma si è limitato a dire che il Realme C51 arriverà sul mercato “in futuro”, aggiungendo tra i commenti un “molto presto“. Il leaker però ha parlato dei due colori che saranno disponibili al lancio che dovrebbero essere il classico nero e un colore più tenue una sorta di celeste/ciano. Naturalmente non si esclude la presenza di altre varietà di colore che vedremo alla presentazione ufficiale.

Poche le conferme anche sul prezzo anche se alcune voci sui social già parlano di un nuovo smartphone che costerà indicativamente 10 mila rupie indiane, che al cambio attuale corrisponderebbe a 110 euro. Al momento non sappiamo se il dispositivo arriverà anche in Europa ma, se così fosse, difficilmente il prezzo sarebbe quello indicato, al quale bisognerà sicuramente aggiungere le spese di importazione, la tassazione e i costi per la logistica.

Sappiamo, però, quanto costava C55 al lancio in Italia: 219,99 euro per la versione 6/128 GB, 249,99 euro per la versione 8/256 GB. Realme C51 costerà certamente di meno.