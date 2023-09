Come sarà Samsung Galaxy A05s e quando arriva

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Trapelate sul web le prime indiscrezioni sul nuovo Samsung Galaxy A05s, erede diretto del precedente Samsung Galaxy A04s (in foto), questo device si inserisce perfettamente nella categoria dei low cost, rappresentando di fatto la soluzione economica che l’azienda sudcoreana propone ai suoi utenti.

Non sappiamo molto al riguardo e tutte le indiscrezioni a disposizione arrivano direttamente da OnLeaks, uno dei leaker più conosciuti e più affidabili del web che sui suoi profili social ha condiviso qualche (presunta) informazione su questo nuovo entry level di casa Samsung.

Samsung Galaxy A05s: cosa sappiamo

Stando a quanto condiviso da OnLeaks, il nuovo Samsung Galaxy A05s avrà un display da 6,6 pollici, forse in linea con quello visto nel precedente modello che aveva un LCD con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate a 90 Hz.

Sul processore ancora non sappiamo nulla ma è più che probabile che il colosso sudcoreano scelga un chip Exynos, così come accaduto in passato. Non sono da escludere nemmeno 3 o 4 GB di RAM e diversi tagli di memoria, partendo magari da 32 GB fino ad arrivare a un massimo di 64 o 128 GB, espandibili tramite microSD.

Le fotocamere, secondo OnLeaks, saranno tre più quella frontale integrata nel notch ma, anche in questo caso, non sono stati forniti maggiori dettagli. Il Galaxy A04s aveva una configurazione a tre sensori 50+2+2 MP e non è da escludere anche stavolta una soluzione simile.

Nessuna conferma nemmeno sulle connessioni ma, trattandosi di un device entry level difficilmente il processore avrà un modem per il 5G. Dunque si può ipotizzare una dotazione simile a quella vista sul dispositivo precedente con 4G, WiFi 5, Bluetooth 5, NFC, USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

Secondo le indiscrezioni, però, il nuovo Samsung Galaxy A05s avrà l’ingresso per il jack da 3,5mm.

La batteria avrà una capacità da 4.000 mAh con ricarica cablata da 25 W. Infine il sistema operativo dovrebbe essere Android 13, anche se a seconda della data di uscita sul mercato non si esclude Android 14 o comunque un aggiornamento al nuovo sistema operativo di Google sin dalla prima accensione.

Samsung Galaxy A05s: quando arriva

Per il momento OnLeaks non ha fornito maggiori dettagli su questo low cost di casa Samsung, ma non è improbabile che l’azienda sudcoreana decida di presentare il nuovo Samsung Galaxy A05s per la fine del 2023 (o inizio 2024), insieme a diversi altri dispositivi che, sempre secondo le indiscrezioni, dovrebbero arrivare ufficialmente nei prossimi mesi, come l’attesissimo Samsung Galaxy S23 FE.

Anche per il prezzo non ci sono comunicazioni ufficiali ma, trattandosi dell’erede del Samsung Galaxy A04s, non si esclude che anche in questo caso il colosso della tecnologia decida per un device dal costo molto accessibile, che per il precedente modello era di circa 130 euro.