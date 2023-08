Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Le voci sul Samsung Galaxy S23 FE diventano sempre più insistenti e, man mano che si intensificano, iniziano a fare la loro comparsa sul web anche le diverse certificazioni di questo device, segno che il dispositivo è ormai pronto per la commercializzazione.

L’ultima in ordine di tempo è apparsa sul database del BIS (Bureau of Indian Standards) dove il telefono è stato identificato come Samsung SM-S711B, la variante indiana dell’S23 FE.

Generalmente quando gli smartphone iniziano ad apparire nei database dei vari enti certificatori, vuol dire che la presentazione ufficiale è vicina, perciò è solo questione di (poco) tempo prima che Samsung sveli al mondo l’attesissimo Galaxy S23 FE che in Europa dovrebbe arrivare nella versione con processore Exynos 2200, già visto sul precedente Samsung Galaxy S22 (in foto) e che, al tempo, non ha convinto molto gli utenti a causa di prestazioni peggiori rispetto ai modelli con chip Qualcomm.

Samsung Galaxy S23 FE: come sarà

Buona parte delle indiscrezioni sul nuovo Samsung Galaxy S23 FE sono state condivise dai diversi leaker sul web, come Yogesh Brar, che ha parlato di un display AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ (2.160×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore per il mercato europeo sarà un Exynos 2200, mentre altri paesi il device arriverà con un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. I rumor sulla RAM e lo spazio di archiviazione sono ancora piuttosto vaghi ma, stando alle ultime voci, ci saranno fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna.

Ciò non esclude la possibilità di vedere un modello base con 8/128 GB di memoria, configurazione che permetterebbe a Samsung di proporre il Galaxy S23 FE ad un prezzo più accessibile.

Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo da 12 MP. La fotocamera frontale, invece, dovrebbe essere da 10 MP.

Al momento non è possibile escludere nemmeno una configurazione simile a quella del Samsung Galaxy S22 con un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 10 MP e un teleobiettivo da 12 MP.

Tra le connessioni avremo il 5G, il Wi-Fi 6 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione. Il Bluetooth sarà 5.2 (in caso di chip Exynos) o Bluetooth 5.3 (per i chip di Qualcomm) e, proprio quest’ultima eventualità ha trovato riscontro con la certificazione SIG (Special Interest Group) trapelata sul web nelle ultime ore. Ci sarà sicuramente anche un chip per l’NFC.

La batteria dovrebbe essere da 4.500 mAh con ricarica cablata da 25 W e ricarica wireless, anche se in questo secondo caso le specifiche non sono ancora disponibili.

Il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia proprietaria One UI 5.1 con 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza.

Infine il dispositivo dovrebbe avere anche la certificazione IP68 che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Samsung Galaxy S23 FE: quando arriva

Pur non essendo ancora disponibile una data ufficiale, l’arrivo della Fan Edition del Galaxy S23 dovrebbe essere imminente. Una delle ultime conferme al riguardo proviene dal sito ufficiale di Samsung Kazakistan che nei giorni scorsi ha pubblicato la pagina di supporto di questo attesissimo smartphone identificato dal numero SM-S711B/DS.