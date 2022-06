Come sarà Squid Game 2

Il ritorno di Squid Game era nell’aria da molto tempo, ma adesso che Netflix ha finalmente dato la conferma ufficiale dell’arrivo della seconda stagione i fan hanno iniziato a scatenarsi mettendo in ordine tutte le informazioni al momento note sull’attesissimo sequel della serie tv sudcoreana.

Sebbene siano trascorsi pochissimi giorni dall’annuncio, sono diverse le anticipazioni che già circolano in merito a Squid Game 2. Ad esempio, stando a quanto dichiarato in una recente intervista dal creatore e regista Hwang Donk-hyuk, sappiamo che la seconda stagione potrebbe uscire alla fine del 2023 o nel 2024. Al momento, a quanto pare, Hwang ha presentato a Netflix tre pagine di script sul sequel: è questo il punto di partenza per ricavare l’intera sceneggiatura, sulla quale si è recentemente messo all’opera. I tempi di lavoro non si preannunciano brevi! Ma cos’altro sappiamo su Squid Game 2?

Ci saranno altri giochi letali

Come specificato alla stampa in diverse occasioni, nella seconda stagione ci saranno sicuramente dei nuovi giochi letali, anche se la modalità con cui verranno proposti sarà diversa: forse verrà dato maggiore spazio alla solidarietà tra giocatori.

Inoltre, una grande novità è la presenza del fidanzato di Young-hee, Cheul-soo. Se la prima è la bambola-robot assassina che sterminava i concorrenti durante il gioco Un due tre stella, è lecito immaginare che il suo "amichetto" sarà a sua volta una bambola-robot impegnata in altri giochi letali.

Due dei protagonisti ritorneranno

Gi-hun (interpretato da Lee Jung-jae) tornerà in Squid Game 2. Alla fine della prima stagione, il vincitore dei giochi sta per salire sull’aereo che lo porterà dalla figlia, ma cambia idea. È molto probabile che il suo intento sia quello di fermare gli organizzatori dei giochi mortali. L’attore che interpreta questo personaggio, tra l’altro, in un’intervista ha lasciato intendere che ci sarà un notevole cambio di personalità.

Tornerà sicuramente anche Front Man, l’uomo con la maschera (interpretato da Lee Byung-hun) che presiedeva i giochi.

Un personaggio inaspettato in arrivo

In un messaggio rivolto ai fan, il regista ha detto che potrebbe tornare in Squid Game 2 anche l’anonimo uomo in completo elegante che recluta i potenziali giocatori proponendo loro una sfida a ddajki.

I morti potrebbero essere vivi

Hwang ha rivelato che gli piacerebbe far tornare in Squid Game 2 alcuni personaggi che hanno perso la vita nella prima stagione, ad esempio il finalista dei giochi Cho Sang-woo, interpretato da Park Heo-soo. Una delle ipotesi è che i feriti siano stati portati fuori rapidamente dagli uomini mascherati e tenuti in vita tramite interventi chirurgici.

Si parlerà di più delle forze di polizia

Un’altra possibile anticipazione fornita dal regista riguarda uno dei temi che la stagione 2 di Squid Game potrebbe affrontare: l’inadeguatezza delle forze di polizia. Anche in questo caso, si tratta per ora di una dichiarazione di intenti: vedremo se le nuove puntate dedicheranno effettivamente ampio spazio all’argomento.