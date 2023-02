Come saranno i prossimi Xiaomi Pad 6 e 6 Pro, le caratteristiche

Sono ormai passati due anni da quando Xiaomi ha lanciato sul mercato i suoi Pad 5 e Pad 5 Pro. Nel frattempo la gamma di tablet del produttore cinese si è ampliata nel 2022 con il modello Pad 5 Pro 12.4 e con il Redmi Pad. Ora pare che è giunto il tempo di sostituire i modelli più "vecchi" con il Pad 6 e Pad 6 Pro.

Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro, cosa sappiamo

A darci nuove notizie fresche sui nuovi tablet in arrivo da Xiaomi ci pensa il famoso leaker Digital Chat Station che su Weibo ha rilasciato quelle che dovrebbero essere alcune delle specifiche tecniche dei nuovi Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro.

I due modelli dovrebbero essere accomunati dallo stesso display LCD IPS da 11 pollici che dovrebbe raggiungere una risoluzione massima di 1800 pixel ed offrire una frequenza di aggiornamento compresa tra 120 e 144 Hz. Tali pannelli, secondo il leaker, saranno compatibili con le più recenti tecnologie di visualizzazione HDR10+ e Dolby Vision per consentire una riproduzione anche di contenuti in streaming al massimo dei dettagli.

Diversi i SoC che saranno proposti sui due tablet. Digital Chat Station parla di un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 per il modello "Pro" mentre la versione "normale" adotterà un SoC di fascia più bassa, ovvero il Qualcomm Snapdragon 870.

Lo Xiaomi Pad 6 Pro sarà anche fornito con una cospicua dotazione di RAM, pari a ben 12 GB, mentre lo spazio di archiviazione per app, foto, video e documenti sarà di 512 GB, anche se non è chiaro se si potrà espandere tramite scheda microSD.

Entrambi i tablet verranno probabilmente offerto con uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo e con una ricarica rapida a 67W.

Rumor precedenti, parlavano di una dotazione per i due tablet che comprendeva anche due fotocamere posteriori, il supporto per la Smart Pen (come già è offerta sugli attuali Pad 5), audio stereo e connessione NFC.

Xiaomi Pad 6 e 6 Pro, prezzi e disponibilità

Secondo le voci in arrivo dalla Cina, Xiaomi dovrebbe presentare i due nuovi tablet entro giugno 2023, e rispetto a quanto previsto originariamente questi verranno venduti anche al di fuori dei confini cinesi.

Al momento non ci sono ancora indicazioni sui prezzi, ma giusto per farsi un’idea il modello Pad 5 attualmente in Italia ha un prezzo ufficiale di 399,90 euro per la versione da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.